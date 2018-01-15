美甲美睫刺青紋身納管 消保處：擬6月上路

2018年01月15日 12:08 中時 廖德修

美甲、美睫、刺青紋身日漸流行，尤其農曆年將至，愛美是人的天性，已有不少女性開始預約。行政院消費者保護處長劉清芳表示，美甲美睫與刺青紋身消費者日增，目前中央卻沒有主管機關；消保處已請衛福部統籌，召集相關的經濟部、教育部等制定相關的輔導與管理措施，確立彼此的分工，6月提報消保會議後上路實行，以保護消費者的健康與權益。

消保處表示，根據法國市調公司發布的《全球指甲護理市場》報告，至2019底全球美甲美睫市場規模將達到90億美元（約新台幣2700億元），國內美甲美睫相關業者推估，目前國內每年產值約有10億元，可見消費者日增。

消保處統計近兩年各縣市受理的美甲美睫申訴案件，前年有31件、去年86件，明顯增加。相關爭議以退費問題最多、共63件，補習或教學課程爭議居次、有16件，服務品質與安全衛生排第3、有10件。退費問題產生主因是業者透過網路推出優惠促銷，消費者想退費卻需90個工作日，與《消保法》規定的15日相差甚多。

而刺青紋身甚至紋眉等行為，目前是由業者成立公會並自主管理，但營業登記項目尚無這些業別，於是業者都分散登記在美甲、美髮、飾品等項目中，有關行業資訊的掌握與納管都有困難。

劉清芳說，美甲美睫市場廣大，消費者很普遍，但大都止於消費糾紛。而刺青紋身（紋眉）對人體屬於侵入性行為，使用的針頭、染劑都可能對健康產生危害，目前卻無法納管，只能由公會自行管理，這點必須改進，已請衛福部召集統籌，保護國人的健康。

年關將屆，消保處也提醒國人進行美甲美睫消費時應注意三件事：

第一、確認商品及服務的安全衛生，如商品是否符合《化妝品衛生管理條例》或《商品標示法》等相關規定。

第二、了解收費及退費規定，美甲美睫業者常採用預付型消費，消費者應事先了解其規定。

第三、熟悉商品及服務的使用規則，確實掌握雙方權利與義務，避免因消費資訊落差而引起爭議。

消保處參議王淑慧強調，針對美甲美睫業者會持續追蹤，如有違規的行為也會依法裁罰。

(中時)