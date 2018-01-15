陽明山保護地變住宅區 環團批「第一大案」

北市環評會15日審查住六之六案，環團上午前往市府前抗議，要求市府撤銷開發許可。（張立勳攝）

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北市環評會15日審查「住六之六自辦市地重畫區環差報告」，引起陽明山在地民眾、環團不滿市府未依法院判決撤銷環評，竟重啟環評，痛批六之六保護區變住宅區，是比大巨蛋、美河市更大的弊案，除要求市府撤案，並到政風處檢舉。

住六之六屬都市計畫山坡地住宅社區開發案，地點位在士林區永公路245巷34弄，申請開發面積約54公頃，1996年通過環評，2000年北市環保局發現開發內容與原通過的環境影響說明書不一致，要求開發單位依環評辦理變更。

2007至2008年，環說書原先僅通過可挖填25萬立方公尺的土石方量，但實際上挖填量卻達58萬6000立方公尺，重畫會遞交「變更內容對照表」進環評會，當時雖通過，但民間團體認為開發行為內容如有變更，應重辦環評或進行差異分析，因此提出告訴，2014年最高行政法院判定應撤銷環評結論。

前北市府廉委會委員方檢今到場聲援環團，他表示，「住六之六」不是第六大案，是第一大案，甚至在納莉颱風時，造成4死1重傷，最高行政法院宣判市府敗訴，就應該按判決依環評法回復當地安定狀況。

方檢說，市府要求停工後，依法院判決應該是要求對環境危害情況進行環評，不該是針對復工進行環評。

對此，環保局指出，法院判決僅說明程序不完備，環保局依最高行政法院判決，請開發單位辦理環境影響差異分析報告，這是原案環評延續，不是重啟環評，環保局必須依法受理，並送環評委員會審查，15日下午召開環評會議，將於環保局臉書全程直播。

(中時)

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