《全台最速報》立委增一席落空？竹縣府怒批政治黑手介入

2018年01月15日 11:38 中時電子報 綜合報導

◎立委增一席落空？竹縣府怒批政治黑手介入

中央選舉委員會將於1月16日召開委員會，討論第10屆立法委員名額分配及選舉區，新竹縣長邱鏡淳9日率新竹縣選委會委員等，拜會中選會主委陳英鈐，強烈建議中選會應採取沿自第7屆立法委員選舉名額算法的「以1席保障加漢彌爾頓法」，讓新竹縣在各界期待下多一席次立委，非以開倒車的方式採用第4屆「漢彌爾頓法」。

◎中獎名單出爐！下載《翻爆》抽iPhone 7 Plus

「下載《翻爆》APP抽大獎」第四波抽獎活動，獎品包括iPhone 7 Plus 128G手機及TIMEX名錶等大獎，在中國時報總社舉行電腦抽獎儀式，由中國時報發行部執行副總經理杜智明及副總經理張蔭泉抽出，並請法務人員林建勝公開見證。

◎花蓮捐血站 號召年前大儲血

農曆春節假期長，是用血的高峰期，不過，近來寒流來襲，加上流感肆虐致捐血人感冒無法捐血等因素，捐血量減少，血庫拉警報。花蓮捐血站從1月14日至2月14日舉辦捐血月活動，歡迎民眾踴躍捐血。

◎悠遊林內 浪漫尋訪落羽松

雲林縣林內鄉浪漫祕境多，農田水利文物陳列館園區內落羽松步道、三星路上長青羅漢松大道等不同季節都呈現不同風采樣貌與情調，為讓大家知道林內之美，林內鄉公所本月20、21日將舉辦「春遊林內FUN松趣」活動，引領遊客親炙美景。

(中時電子報)