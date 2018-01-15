蔣智賢等4中信棄將 確定加盟富邦悍將

2018年01月15日 11:39 中時電子報 蔡銘仁

繼前中信兄弟林煜清轉戰富邦悍將後，富邦領隊蔡承儒今(15日)在富邦春訓開訓典禮上，也證實網羅蔣智賢、張正偉及陳鴻文的消息，除了蔣智賢尚在澳洲職棒打拚，其他3人今天都有出席典禮，蔡承儒鼓勵4人，到富邦就是新的開始，要往前看、專注在場上，全力幫助球隊。

在富邦開訓前，就有傳言將網羅蔣智賢、林煜清、張正偉及陳鴻文；先前林煜清率先確定加盟，其他3人則在今天由蔡承儒宣布簽下。4人都簽下1年約，蔡承儒表示，他們沒在富邦待過，先簽1年看跟球隊融入如何，也可以多觀察，至於薪資細節不方便透露，但沒人薪水比激勵獎金多。

對於4人去年捲入「五虎將風波」，包括被質疑涉賭、桃色風波等，蔡承儒表示，有向檢調單位查證，也確定他們沒做違法的事。針對其他傳聞，蔡承儒認為，就算是不實的指控，也要球員以此警惕，「中職球員的行為，大家都會用放大鏡檢視，這是無法改變的，未來要多加謹慎。」

富邦網羅這4人後，團隊戰力可望再升級，蔡承儒也很期待，「去年一有人受傷就出現貧打問題，現在一個受傷打線還是可以保持完整，希望能順利拿到總冠軍。」富邦總教練葉君璋也說，去年會比較怕有傷兵出現，現在看來有幾個傷兵，影響也不會太大。

至於4人的定位，葉總表示，張正偉會擺在右外野，視情況頂替林哲瑄守中外野，林煜清專職中繼投手，蔣智賢守一壘、三壘或指定打擊，先發後援都可以的陳鴻文，則還有待進一步討論。目前只剩蔣智賢還待在澳職，何時加入練球尚不清楚，其他3人都已加入練球行列。

(中時電子報)