今年高中職免試占92％ 11所高中參與特招

2018年01月15日 12:14 中時 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部今天表示，今年高中職免試入學名額共計25萬185名、占核定招生名額的92％，比去年的27萬6267名少了2萬6082名；此外，今年有11所高中辦特招共要招855名，台北市麗山高中及南大附中是新加入的學校。

另高職特色招生專業群科甄選入學，今年全國計有70所學校、268個科（班、組）辦理，預計錄取9726名，相較去年65校錄取8657名，增加了1069名。

教育部今天同時公布今年高中職免試入學、高中特招及高職特招專業群科甄選入學的簡章，國教署組長韓春樹表示，今年免試入學及高中特色招生的名額都比去年少，至於高職特招專業群科甄選入學，則在教育部政策鼓勵下，招生名額增加。

韓春樹說，因為少子化，今年全面調降高中職班級人數，國立高中每班從40人降為38人、國立高職從38人降為37人，各縣市明星高中也是跟著調降。

教育部表示，今年高中職免試入學總名額計25萬185名（含分區免試、直升、免試獨招、技優甄審、優先免試及試辦學習區完全免試，但未含實用技能班、建教合作班），占核定招生名額92％；全國各就學區均已提早達成108學年提供85％以上免試入學名額的政策目標。

高中特招方面，今年有基北區政大附中、師大附中、麗山高中、桃連區內壢高中、大園高中、台南區南一中、南女中、南二中、南科實中、家齊高中、南大附中等11校參加，共要招855名，與去年9校招910名相較，招生名額少55名，招生校數則多了麗山高中及南大附中2校。

至於高職特招專業群科甄選入學，以學校所在就學區區分，以桃連區招生名額最多，預計錄取11校61個科（班、組）2775名；基北區次之，預計錄取24校76個科（班、組）2296名。

教育部表示，免試入學及高中特招考試分發入學採「一次分發到位」，各就學區於7月10日放榜、7月13日報到，以讓學生可以盡早安心為進入高中職做準備。

(中時)