Mercedes-Benz發表新一代G-Class 台灣最快9月上市

2018年01月15日 12:11 中時 陳大任

Mercedes-Benz G-Clas車身骨架。圖／Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G-Clas傳動系統。圖／Mercedes-Benz

Mercedes-Benz G-Clas內裝質感大提升。圖／Mercedes-Benz

賓士發表最新款G-Class，距離1997年首代車款上市至今已將近40年，雖然是許多好萊塢明星最愛的越野休旅車，也是最被車主抱怨車室空間不足的名車之一，新款G-Class已大幅改善，前排乘客和後排乘客的腿部、肩部和肘部空間都增加，後座腿部空間更增加15cm之多，內裝也更加豪華。賓士預計在今年6月上市，入門款售價10萬7040.5歐元，約390萬元新台幣，若按往例推估，台灣最快可在9月上市。

車身放大之後的G-Class反而較前代減輕170kg，主要是採用高強度鋼和鋁材質，車身主要由強化鋼材製成，而引擎蓋、車門、檔泥板則由鋁製成。G-Class將搭載4.0L V8雙渦輪增壓引擎，具備422hp及610Nm的最大動力輸出，配置9速變速箱，為了改善越野操控的，也新增「G-Mode」能自動減少不必要檔位變換，並讓懸吊、加速、與轉向能在最好的抓地力下更好控制，以確保擁有最大越野能力。

(中時)