「一口食物咬30下」？過度咀嚼可能傷害牙齒耳朵

食物不是嚼越久越好，過度咀嚼可能對牙齒和耳朵造成傷害。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

過去一般認為「細嚼慢嚥」可以幫助消化、有助減肥，甚至還有人說「每一口食物咬三十次不夠，一定要咀嚼五十至七十次」，但日本咬合聽力研究會會長長坂斉表示，錯誤的咀嚼習慣可能會傷害牙齒和耳朵，那些你不知道原因的耳鳴、暈眩、五十肩，其實都是「咀嚼習慣」惹的禍！

根據聯合元氣網報導，現任長坂牙醫診所院長、咬合聽力研究會會長長坂斉指出，過度咀嚼會對牙齒、牙齦和下巴，尤其會對齒槽骨造成過度負擔，可能引發牙周病、蛀牙或缺牙。而且如果只用臼齒咀嚼，會對臼齒正上方的耳朵造成物理性刺激，引發突發性重聽、暈眩或耳鳴等耳朵方面的困擾。

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所以不要再以為「吃東西嚼越久越好」，臨床上多患者，幾乎都有過度使用臼齒咀嚼的習慣，甚至造成顳顎關節症候群，應該要用包含門牙在內的每一顆牙齒均衡的咀嚼食物。正確的咀嚼習慣，可以改善耳鳴或暈眩等困擾，以及咬合關聯性的突發性重聽或老年性重聽。

當然，不要過度咀嚼，並不代表可以隨便咀嚼，因為如果不活動牙齒、牙齦和下巴的骨骼，血液循環會變差，功能也會衰退。至於到底應該咀嚼幾次比較好？要視每個人的牙齒健康狀態、咀嚼力以及食物硬度而定，其實並沒有標準答案，長坂斉說，只要能讓食物混合適量的唾液，嚼到可以自然吞嚥的大小就好。

(中時電子報)

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