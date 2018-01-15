假老外工程師溫柔攻勢 單身熟女險遭詐30萬元

趙姓女子落入419詐騙騙局，幸保7總隊員警及台銀行及時勸阻。(謝明俊翻攝)

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騙徒假藉貨物被馬國海關扣留為由騙趙女匯款。(謝明俊翻攝)

家住南投埔里的趙姓單身女子，一個多前在臉書結識一名自稱是英國工程師的不明人士，在對方強力溫柔攻勢下，趙女自以為找到真愛，隨後，對方露出真面貌，藉口要趙借他9000元美金，趙女不查竟到臺銀埔里分行匯款，當場被行員及保7總隊第1大隊員警及時阻攔，揭穿這場奈及利亞419詐騙集團騙局。

4天前，家住埔里的50歲趙姓女子，走進臺銀埔里分行向行員陳正賢表示要匯款9000元美金，趙女邊說還邊滑手機，引起陳員注意，懷疑是詐騙集團設局，趕緊通知保7總隊1大隊駐分行員警莊俊彥、劉清安前來關心了解。

目前單身的趙女向警方表示，1個多月前，她在臉書上 結識一名自稱是英國工程師的男子，雙方透過通訊軟體聯繫聊天，對方大獻殷勤，非常投入，讓她認為對方是有誠意來往。

趙女說，幾天前，對方來訊表示寄送了一份「愛的禮物」給她，裡面包括了9000元美金的現金，但接著又有一名自稱是「英國快遞公司員工」來訊，向她出示一份「出貨證明」，但因被馬來西亞海關在檢查貨物時，發現裡面暗藏了不明現金，必須繳交9950美金〔約合臺幣30萬元〕的保證金給馬國海關，才能領貨。

趙女在詐騙集團的哄騙下信以為真，才趕往臺銀匯款，幸被行員會同員警阻力，經員警百般解說下，趙女才知險些上當。

警方指出，這是標準奈及利亞419詐騙集團手法，由於奈及利亞和馬來西亞同屬回教國家，過去就有許多奈及利亞人赴馬國留學，連帶地發源自奈及利亞的419詐騙集團也隨立暗中進駐馬國，成為419詐騙的主要國家之一，因此，這個詐騙集團要求趙女匯款至馬國海關，很明顯地就是騙局，希望其它女性民眾透過網路與外籍人士交往時，要特別防範上當。

(中時)

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