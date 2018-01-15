氣象局網頁故障 臨機應變這樣做

氣象局網頁今天上午故障。（圖／取自氣象局網站）

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中央氣象局網站故障，目前還在慢慢恢復中，但頻寬無法立即擴大，只要上網人數太多仍會受影響。氣象局表示，工程人員正在加緊腳步，會一步步恢復正常。而網頁失靈，氣象局只能把今天的氣象資訊傳給媒體，請媒體代為發布。以下是今天的氣象資訊：

也凍壞？氣象局網站「轉圈圈」6小時才修復

一、高氣壓1030百帕，在北緯34度，東經143度，即在日本東方海面，向東移動，時速30公里。

二、今、明（15日、16日）兩天輻射冷卻影響，各地清晨氣溫仍較低，日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，僅東半部地區、北部山區及馬祖有局部短暫雨。今、明兩天東部、東南部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；明日中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

彭啟明：太陽沒幾天 一月下旬恐更冷

三、海上強風特報：

1.鋒面通過影響，明（16日）晚起台灣北部海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉偏北風，請注意。台灣北部海面、台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風８級，船隻請注意。

今（15日）晚起台灣東南部海面平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。明（16）日台灣北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽北部平均風力將稍減弱。

2.巴士海峽及南海平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。明（16日）上午起南沙島海面平均風力將再增強至6到7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。

3.鋒面通過影響，明（16日）晨起黃海南部，花鳥山海面，浙江海面及東海將有明顯風變，風向將由偏南風轉偏北風，請注意。明（16日）晨起至下午間黃海南部、浙江海面及東

海平均風力將增強至6級，最大陣風8級，船隻請注意。

(中時)

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