史上最貴罐頭午餐！俄天兵生火熱飯 燒毀1500萬裝甲車

俄國士兵忙著將著火的火箭筒滅火，他在接受長官詢問時，身後得黑煙正是已經起火的裝甲車。(youtube影片截圖)

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中時電子報

俄軍派駐在克里米亞一名的天兵月前在行軍時，為了要加熱罐頭午餐，生火裝甲車旁邊挖坑生火，但沒想到這名士兵燒得不只是午餐，還意外將價值36.5萬英鎊（約新台幣1,500萬元）的裝甲車也燒起來了，堪稱是史上最貴的罐頭午餐了。

從新曝光的影片中可以看到，俄軍士兵梅里芝尼克夫（Semen Merezhnikov）在裝甲車燒起來後，被長官狂飆髒話質詢，他也緊張到結巴地向解釋長官是想加熱配給的罐頭午餐，同時影片還拍到他的身旁的火箭筒也著火了，儘管他將火箭筒上的火撲滅，但也挽救不了他身後那輛已經冒著黑煙著火的BTR-82裝甲車。

影片中長官問他：「你在哪熱飯？你挖的什麼坑？在哪呢？」梅里芝尼克夫回答：「我就在裝甲車旁邊挖了一個坑生火」，長官以不可置信的語氣回答：「你說的是真的？快把火箭筒的火撲滅了，你這個白癡，快點撒點尿把火滅了！」

這起意外發生在去年5月，影片直到近日才曝光，梅里芝尼克夫會輕易將裝甲車引燃，可能是因為裝甲車上蓋著用於偽裝的迷彩網和乾草。梅里芝尼克夫也因此事件被處罰，必須服勞役和減少睡眠6個月。

不過幸運的是，梅里芝尼克夫沒有因此事件被要求賠償價值36.5萬英鎊（約新台幣1,500萬元）的BTR-82裝甲車。BTR-82是俄國BTR-80最新的延伸版本，在2009年才亮相，2011年正式服役。

(中時電子報)

文章來源：Russian soldier is given a serious tongue-lashing from furious officer after accidentally destroying an armoured vehicle by trying to heat up his rations and setting it on fire

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