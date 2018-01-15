PChome商店街進倉服務上線 農曆年照常出貨太方便

PChome商店街宅配0元免運專區。(圖／PChome提供)

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中時電子報
／綜合報導

不想重演年前訂的團圓夜年菜，過年後才到貨的慘劇嗎？商店街明(16)日起，進倉服務正式上線！首波推出5,000件商品24小時到貨，還提供宅配0元免運費的優惠，而且過年期間正常出貨不打烊，解決了店家端在年節出貨的問題，也讓所有利用購物平台在年節前網購商品的消費者，能及時收到貨物，讓農曆年味不打折！

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，此次商店街推出24小時到貨的進倉服務，讓商店街成為全台灣第一個提供進倉服務給店家端使用的行動購物平台。繼個人賣場串接支付連金流服務後，商店街再藉助集團優勢資源，讓消費者除了有超商0元免運及宅配0元免運外，也可以享有24小時快速到貨的服務。

PChome商店街提供24小時到貨，宅配0元免運服務，且進艙商品過年期間照常出貨。(圖／PChome提供)

黃淑琳點出，這一次24小時到貨的倉儲服務，在農曆年節前推出更具意義。因為往年過年期間，消費者常因店家年節休假，需等到初五、六開工後才能收到網購商品。不過今年將因PChome商店街推出進倉服務，過年期間正常出貨不打烊，立刻解決了店家端在年節出貨的問題，也縮短消費者收到商品的時間，替消費者與店家都帶來更為升級的服務。

目前商店街提供宅配0元免運的物件數高達1,000萬件，此次針對這1,000萬件商品再挑選出5,000件商品，類別橫跨3C家電、居家生活、流行保養、婦幼玩具、食品保健與休閒運動，未來也將朝更多的品項數目標前進。

1/16-31慶祝進倉服務正式上線，PChome商店街推出超級折扣券活動，消費者於活動期間選購24小時到貨的商品，於結帳頁輸入折扣碼(FREE200)，滿$1500元即可現折200元，數量有限，送完為止。另外還有部分店家提供全店折扣與精選商品下殺52折的優惠價，敬請參考。

(中時電子報)

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