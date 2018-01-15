江啟臣否認批土地公廟 張廖萬堅：踐踏藝術文化專業

2018年01月15日 13:37 中時 盧金足

西屯區大河里的福德祠透過國際競圖式評選出「Under a Roof」土地公廟設計。（盧金足攝）

台中市西屯區大河里福德祠，為全台首創國際競圖土地公廟，13日歡喜動土後，網路卻傳出批評「台灣的建築師都死光了嗎？」貼文，引發地方抗議。立委江啟臣坦承轉傳內容時並未載明出處，為此表達歉意。市長林佳龍15日表示，批評來自江，建議應由他本人來做說明較合適。立委張廖萬堅則痛批，廉價的政治口水，江未經查證，賤踏藝術文化的專業，抹煞地方人士的努力與用心。

全台國際競圖的土地公廟，因一則在諸多LINE群組貼文，批評西屯大河里福德祠國際競圖「媚日」，並指市政府浪費公帑；但該活動由民間主辦，市府並未出資，江啟臣遭「搞烏龍」之議。

媒體15日在市政會議前詢問林佳龍對此事的看法，林佳龍表示，批評來自江啟臣，建議應由他本人來做說明較為合適；市府新聞局長卓冠廷補充說明，林佳龍個性不喜歡批評別人，希望大家詢問江啟臣本人對自身發言的看法。

對土地公廟興建美事生波，張廖萬堅表示，約四年前，戴育澤建築師及大方廣人文美學協會理事長林慧芬到服務處拜訪他，希望說服大河福德祠採取協會競圖模式，幫土地公設計出兼具人文與美學、傳統與現代的建築；所有的費用他們會負擔。

「兩人的熱情與理想令人感動！」張廖萬堅說，他一路陪著里長及主委協助處理福德祠土地遷移的問題，最後成功協助透過合法程序，交換土地並變更為宗教專區，讓福德祠能夠合法重建。

張廖萬堅指出，溝通過程中，主委、里長因為了解大方廣人文美學協會的宗旨及理想，欣然同意此一頗具創意的提議，後來徵求設計圖引起熱烈回響，共收到300多件作品參加遴選，協會還邀請了設計日月潭向山遊客中心的日本建築大師團紀彥，擔任評審。

大河福徒祠為此還召開信徒代表大會，聽取協會及創作者解說作品創意，彼此討論詢問，最後從評審為前三名的作品中，投票選出第一名的作品，決選作品出爐後，福德祠管委會委員也一一提供意見給該作品協力建築師，希望原型能在不影響創作精神下，能夠依據反應事項略微修改。

張廖萬堅強調，這一點一滴的努力，終於到了動土實踐的時刻，令人痛心的是，廉價的政治口水，未經查證，竟如此賤踏藝術文化的專業，抹煞了地方人士的努力與用心，實在看不出一個立委應該有的高度及深度！

由於為大河里福德祠競圖過程，市府並未出資，外界質疑江啟臣轉貼文章「不厚道」、「小題大作」、「沒搞清楚狀況」，江啟臣火速發聲明滅火，表示「轉傳內容時並未載明出處，造成訊息上的誤解，我也要藉此表達歉意，這是一個資訊傳遞上的疏忽，我將引以為戒，持續為台中市民努力」。

江啟臣辦公室表示，該文內容早已在LINE流傳，並非江啟臣本人所寫之評論，江啟臣只是以此內容轉傳後援會相關群組跟大家討論看法，盼有心人士勿再藉此惡意操作。

(中時)