2人氣夜市小吃價格飆漲 網嘆：瘋了才買

陸客來台人數銳減，士林夜市用餐時間店家冷清。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

國內觀光除了受陸客不來影響，有夜市業者認為，台灣民眾消費疲乏也是一大主因。以往台灣夜市小吃多以價格親民為主，不過，現在就連夜市小吃價格也讓民眾買不下手，當中有2項人氣料理漲幅最讓民眾有感，引發網友討論，大嘆瘋了才會買。

今日「蘋果日報」報導，士林夜市從2016年蔡政府上台後，陸客銳減逾3成之外，再加上台灣民眾逛夜市頻率趨減、超商食品崛起搶客等壓力，以往單靠賣生炒花枝、蚵仔煎、牛排的夜市攤商，也兼賣起台菜、熱炒等料理，提供觀光客更多選擇，自救營業額不無小補。

雖然夜市業者強調，「士林夜市標價透明化，不會墾丁化」，但也引起網友討論近年夜市小吃價格波動。以士林夜市為例，蚵仔煎、生炒花枝是著名必點小吃之一，但隨著蚵仔、花枝食材價格屢創新高、油電雙漲，也帶動2008、2012年小吃價格的明顯調漲，價差最高達2成。現在到士林夜市吃一碗生炒花枝要價80元、蚵仔煎一份售價60元。

台灣人氣小吃價格近逼便當售價，不只有遊客說「基於嘗鮮還可接受」，還有網友嘆，「好吃，但是太貴了，小時候吃一碗才50元」、「吃個花枝，當做在吃牛肉麵阿，我看瘋了才會買」，但也有網友緩頰說，「租金才是最大的問題」。

(中時電子報)

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