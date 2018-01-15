「過勞法」時代 徐欣瑩：慢性殺人還要簽同意書

民國黨主席徐欣瑩（左）表示，新修的《勞基法》恐讓勞工過勞又領不到加班費。圖為勞團抗議《勞基法》修惡。(民國黨提供)

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中時電子報
/ 綜合報導

立法院三讀通過了《勞基法》修正案，其中，輪班間隔改為經勞資會議可縮短為8小時，以及民進黨突擊增加的「加班換補休」條文，爭議尤大；對此，民國黨主席徐欣瑩說，修訂後的《勞基法》可能造成勞工過勞還領不到加班費，根本是「慢性殺人還叫人簽同意書」。

徐欣瑩指出，輪班制勞工的健康應該立法予以額外保護，而不是反過來以「例外」來開放將間隔縮短。舉例來說，護理人員常見的所謂「花花班」，就是護理人員過勞的元兇，另外像台鐵的列車長也因長期缺額，導致輪班間隔過短。不管是台鐵還是公立醫院，雇主都是政府，政府沒有做好表率，還強行立法給自己方便，完全是公器私用，把國會當橡皮圖章。

加班換補休 修法騙很大

針對有評論稱新修的《勞基法》已淪為「過勞法」，徐欣瑩表示認同。她說，每月加班上限彈性提高，卻沒有設下防止連續多月彈性提高的機制，加上開放連續上班最多可以長達12天，以及輪班間隔縮短等加總的結果，很可能就是造成過勞，形同慢性殺人。即使勞工出於自願而加班，又可能因「加班換補休」入法而領不到加班費，最後可能就是「過勞還領不到加班費」！

而對於政府所稱的把關機制，也就是勞資會議，徐欣瑩認為是「慢性殺人還叫人簽同意書」，是拿勞資會議來美化惡行。政府口口聲聲說，修法後勞工可以加班賺錢，最後卻將「加班換補休」入法，鼓勵企業「加班不用給錢」，不但騙很大，還無視「過勞還領不到加班費」的雙重壓榨，恐造成社會學上所稱的「貧窮循環」，也就是健康惡化造成低薪，低薪又使健康更差的惡性循環！

(中時電子報)

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