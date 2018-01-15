陳歐珀登記參選 提宜蘭觀光大縣等五大願景

民進黨立委陳歐珀協同夫人15日赴民進黨中央黨部登記參加宜蘭縣長黨內初選。（鄧博仁攝)

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中時

宜蘭縣、嘉義縣、台南市和高雄市等4縣市首長民進黨今天起開放初選登記，綠委陳歐珀中午前往黨中央登記競逐宜蘭縣長，提出觀光大縣等五大願景。對代理縣長陳金德宣布不參與初選，外界質疑可能走「徵召」，陳歐珀表示，在宜蘭只有「初選」沒有「徵召」。

民進黨內目前表態參選宜蘭縣長的除陳歐珀外，冬山鄉長謝燦輝已預計17日前往登記、員山鄉長江永和19日登記。原本被認為會投入選戰的陳金德上午宣布不參加初選，媒體詢問「會不會以徵召方式出線？」陳則意有所指的說，民眾在意的未必是民主程序，而是在意誰來當縣長。

陳歐珀今天中午偕夫人前往登記時表示，提出「活力宜蘭、進步新政」，未來會以全體縣民的公益為優先，讓宜蘭不斷地進步與脫胎換骨。

他也提出以觀光大縣、友善農村、環保首都、文創原鄉與宜居城市等五大願景，強調期待與宜蘭鄉親父老一起重返榮耀。

媒體詢問是否擔心國民黨宜蘭縣市候選人來勢洶洶，導致黨中央最後又決定採取徵召方式？陳歐珀表示，根據黨中央「2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，宜蘭等四個縣市「沒有徵召選項，只有初選選項」。

至於陳金德宣布不投入初選，陳歐珀表示，陳是他多年好朋友及好兄長，過去在黨內雖有競爭，但對外則是全力合作，在他前兩次立委選戰時，陳金德全力支持他而且幫他站台，「未來也需要他協助，一起為民進黨打贏勝仗」。

(中時)

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