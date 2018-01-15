吸引電影取景 日本政府擬提供補貼

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旺報

日本政府也打算通過增加大型電影及熱門作品的取景地，為各個地區招攬更多的遊客。還打算與歐美及亞洲各國合作，達到振興日本國內電影產業的目的。日本政府將考慮以在日本進行電影外景拍攝的國內外製作公司為對象，實施提供補貼以及減輕稅負等優惠政策。

紐西蘭目前向在該國拍攝外景的電影製作公司等，提供最大相當於製作費用25%的補貼。這一政策吸引了美國電影《最後的武士》及《魔戒》系列在該國取景拍攝。澳大利亞則引進了返還部分國內製作費的稅制優惠措施，日本將參考海外的此類範例。

日本政府還將考慮放寬相關規定，為電影拍攝提供便利。目前已提出一些方案，包括使用國家及地方政府管理的道路及河流時，簡化相關手續等。日本不僅要向國內外最有前途的電影製作公司推介此次的新制度，還將在國際電影節等活動上進行宣傳。

日本此前一直由地方政府對電影外景拍攝進行招商引資。比如，沖繩縣對縣內的項目最高提供相當於拍攝總費一半的補助，上限為每部作品3000萬日元，但只依靠地方政府的話，與海外由國家實施招商引資的外景拍攝候選地相比，提供的優惠政策很難達到同等規模。

為了在2019年度預算中增加這部分費用，日本政府的「電影外景拍攝地環境改善相關官民聯絡會議」將參考海外的制度、業績以及經濟效應等，在2月底之前制定出相關制度草案。政府打算將其反映到2018年夏季修訂的《知識產權推進計畫》之中。雖然此前日本曾出現過地方政府為電影外景拍攝提供優惠措施的先例，但由國家層面出台相關扶持制度尚為首次。

(旺報)

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