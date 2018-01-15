澳網》她去年來台封后 20歲班西琪淘汰前球后大威

2018年01月15日 12:36 中時電子報 林宋以情

20歲班西琪擊敗大威。(美聯社)

澳網女單首日就有精彩對戰，有辛吉絲接班人之稱、瑞士「天才少女」20歲班西琪，15日澳網女單首輪，6比3、7比5扳倒7座大賽冠軍、去年澳網亞軍37歲大威廉絲(Venus Williams)，晉級第2輪。

班西琪去年手腕5月左手腕術後傷癒復出，11月首度訪台，在海碩女網賽帶走后冠，年底以3連后宣告強勢復出，新球季又在霍普曼盃與「瑞士球王」費德勒攜手捧冠。

大威首輪出局。(美聯社)

面對7座大賽冠軍大威，班西琪首盤第7局率先破發，第8局躲過4個破發點，盤末再連拿4分送蛋給大威，6比3先下一城。第2盤大威力圖振作，雙方前4局互破，不過關鍵12局，班西琪再度突破大威防線，7比5撂下勝利。

班西琪成名甚早，她青少年時曾受辛吉絲母親調教，18歲就曾在加拿大公開賽封后，前球后小威廉絲、「丹麥甜心」沃茲妮雅琪(Caroline Wozniacki)、美女伊凡諾維琪及哈莉普都曾是她的手下敗將，2016年世界排名更一度升上生涯最佳第7，但去年遭逢左手腕傷勢，排名掉出百大。

去年底班西琪強勢回歸，在泰國、台北海碩盃接連封后，12月更在杜拜網賽笑納3連冠，有望在辛吉絲退役後，承接起「瑞士公主」的頭銜。

(中時電子報)