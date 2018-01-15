檢一二審輪調方案共識高 劍青檢改送法務部

劍青檢改票選五種檢察體系一、二審輪調歷練制度。(劍青檢改提供)

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去年司改國是會議決議，推動檢察體系一、二審輪調歷練制度，劍青檢改發動基層檢察官票選至1月10日止，有效投票檢察官人數為461人，投票贊成改革及維持現狀兩類，分別為456人，即贊成者占98.9%，劍青檢改將把相關統計數據，送交法務部參考，並呼籲法務部長邱太三落實司改國是會議決議，積極推動改革。

劍青檢改去年6月10日在劍潭青年活動中心召開全國檢察官改革集會，來自全國150位檢察官一致決議推動改革，2個月內獲得高達700餘位檢察官連署支持，法務部長邱太三去年8月2日公開宣示「推動一二審人事輪調」為法務部未來工作重點之一，且在舉辦座談會蒐集意見，期能有效落實改革。

劍青檢改為促進法務部順利推動「一二審輪調歷練制度」，自去年11月27日起辦理全國檢察官票選方案，截至107年1月10日統計結果，有效投票檢察官人數為461人，首先區分投票贊成改革及維持現狀兩類，分別為456人及5人，即贊成者占98.9%，主張維持現狀占1.1%。

票選的5種方案中，前4種方案是「自願加強制調任制度」，方案5則為「純自願調任制度」，因每人可在5種方案中選擇1到3個，經票選結果統計：在贊成改革的456人中，前4種方案獲得支持之票數分別為122票、117票、163票、271票，總計673票(占98.4%)，方案5則獲11票(占1.6%)；主張維持現狀的5人中，有3人支持方案1(陳瑞仁參事版)，另2人各支持方案4及5。

數據顯示改革獲得壓倒性票數，檢察官群體對於「一二審輪調歷練制度」之改革具有極高共識，且對於調任制度應採取前4種方案的「自願加強制調任制度」同樣有極高共識。劍青檢改將把相關統計數據，送交法務部參考，並呼籲法務部長邱太三落實司改國是會議決議，積極推動改革。本次票選系統開放同步留言建議，共有50筆留言，具體統計數據請參見網址：https://goo.gl/q56MEj

(中時)

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