減空污　中華郵政1627輛電動機車亮相

2018年01月15日 12:44 中時 王思慧

郵務士試騎電動機車，中華郵政要在2023年全部換成電動機車。（王思慧攝影）

郵務士在馬路上騎電動機車。（王思慧攝影）

交通部長賀陳旦（右一）與立委見證中華郵政第一支電動車隊。（王思慧攝影）

為了配合行政院「空氣污染防制行動方案」，中華郵政公司先引進1627輛電動機車，其中購買的627輛目前已在使用，其他1千輛為租5年的電動車，未來將在2023年逐漸全面汰換為電動機車。中華郵政公司董事長王國材表示，目前電動車續航力是50公里，優先分配在雙北、宜蘭及桃園等6縣市。

交通部長賀陳旦指出，中華郵政公司以綠色服務為標章，換成電動車是基本的事，期許郵政公司不以今天成立的規模為目標，接下來應要做三件事。第一個是要讓車智慧化，時間、電耗可被記錄，以便管理；再來是共乘管理，不是把燃油車換成電動車而已，對於高度仰賴機車的台灣社會，是否能共享或有更多的聰明選擇使用交通工具。最後是車隊整體成本，造價租金、換電空間等要有多少成本，在好幾種技術間比較後，找到最適合台灣的電動車隊。

中華郵政表示，目前1627輛電動機車，一輛租金為14.8萬餘元，買的話一輛13.5萬元，因首次導入電動機車，還要再看是租還是購買何者比較有成效。今年還會再以公開招標方式採購600輛，由於續航力問題，目前配發以市區為主，山區、爬坡區域還是使用一般機車，每輛機車都有專屬的充電座，設置在各個郵局室內，郵務士們使用後反應都很好。

王國材指出，行政院希望在2035年禁售所有燃油機車，中華郵政率先來做，目前會先分配給台北市、新北市、宜蘭縣市、桃園市、高雄市和澎湖縣等續航力不用這麼高的縣市。

他強調，中華郵政要在2023年將公司內8946輛機車全換成電動機車，不但比行政院預訂的時間要早12年，同時也是國營事業裡第一支電動機車團隊；接下來四輪車也要換成電動車，不過還是要看電動車產業性能發展，希望在6年內，電動車有100公里、150公里續航力，以提供郵務士在偏鄉的需要。

(中時)