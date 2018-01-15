嫌議員薪資低拒代表橘營參選 劉樂妍4年後返台「幫忙統一」

劉樂妍表示自己赴陸發展生活1年多，已成了共產黨的粉絲。(翻攝自劉樂妍臉書)

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中時電子報

前女團「女F4」成員劉樂妍，近年全面將演藝事業重心搬往中國，不僅如此，祖籍湖北的她，也不吝於公開表達自己是「中國人」以及其國族認同，而昨傳出親民黨將勸進劉樂妍代表橘營參選新北市議員，今她在臉書po文證實此事，更表示「除了民進黨和時代力量沒有找我，其他，我真的，都有接觸過」，也說認真想過要返台「為人民服務」，但得知議員薪水只有10萬這樣「活不下去」，更自爆「我比較欣賞共產黨」。

劉樂妍發表長文證實受到橘營的議員參選邀約，但也詳述婉拒的理由。(翻攝自劉樂妍臉書)

劉樂妍今早在臉書po文，理由是她接受記者訪談關於參選一事，長達20多分鐘但報導篇幅相較之下不成比例，因此決定自發文「說明」，她坦言有收到邀請，也想過回台為民服務，但得知當議員「薪水一定比柯P還少」、「大約只有10萬台幣」，沒有經營副業、沒有業外收入又不願貪汙的自己「真的沒辦法生活」，透露如今她一個月繳台灣2間房的房貸7萬5、一年還得繳保險費45萬，「我真的現在沒辦法回去當市議員」、「我要先在這邊工作幾年。賺一點錢，好歹，要把房貸還完」，最後對參選一事做出結論，「我覺得最理想的狀態就是，我還是必須要在這邊再賺個四年的錢，四年後如果中國還沒有統一。我再回去幫忙收拾他們！」。

劉樂妍感謝親民黨的邀約，直呼他們有眼光，「我其實心裡非常想回去幫忙統一台灣」，但也發現如過身為親民黨員，「我隨時也會滿門抄斬。而且在議會，他們可能會打我，我一定會被打」，強調自己雖不怕死但身旁的人要活命，「所以我已經想過了，未來我要回去選市議員的時候。我一定會先加入中國共產黨，再回去選」，甚至坦言「反正我本來就是共產黨的粉絲」，話鋒一轉，劉樂妍分享了自己赴陸工作生活後的所見所聞，直呼共產黨「基建狂魔」稱號不假，「你根本不知道是誰為了你服務，但他就是把事情給干好了！」、「我在這邊一年八個月。我現在是共產黨的粉絲」，連她住在湖北老家80歲的奶奶都真心「感謝黨」，因此說如果自己真要返台，「我也是中國共產黨的市議員」。

(中時電子報)

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