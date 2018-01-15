陳師孟：若依正常程序正常法律見解 扁沒有貪污

友善列印
中時

監委被提名人陳師孟今天到立法院接受立委提問，藍委王育敏問陳師孟，他在個人口頭報告中提到司改國是會議避談人的問題，是指哪些案件。陳師孟回答，當然是扁案，他認為扁案的四個案子都有程序不正義的問題，「依照正常程序，用正常法律見解，應該是沒有貪污。」

陳師孟在口頭報告中說司法體系仍有黨國餘孽存在，過去他主張廢除監察院，但接受提名後又覺得監察權還是有功能，就是監督司法權。王育敏質疑陳師孟過去擔任總統府秘書長時就主張廢監察，中間發生什麼轉變讓他突然又開始同意孫中山五權憲法的架構？

陳師孟回答，「時間讓我成長」，陳表示，時間讓他知道他過去誤解了孫文五權憲法的意義，他雖然仍主張考試權要廢除，但是監察權可以暫時保留。

陳師孟還說，讓他有此一轉變正是因為前國民黨主席洪秀柱，洪曾經為了前國策顧問金美齡看中華民國國旗覺得作嘔一事，把當時擔任府秘書長的陳師孟移送監察院，說要彈劾他，後來監院報告要求陳「回家深自反省」。

陳說，後來他很在意監察院到底能不能要求別人回家自省，所以把《監察法》拿出來念，才發現考試院跟司法院都是監察院行使職權的對象，他就想到可以用來處理扁案、郭瑤琪案或其他綠營受到司法不公迫害的案子上。

(中時)

前議員金介壽登半版廣告 宣布參… 炸三峽大壩報復大陸？黃智賢：反…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。