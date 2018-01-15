陳師孟：若依正常程序正常法律見解 扁沒有貪污

2018年01月15日 13:13 中時 周毓翔

監委被提名人陳師孟今天到立法院接受立委提問，藍委王育敏問陳師孟，他在個人口頭報告中提到司改國是會議避談人的問題，是指哪些案件。陳師孟回答，當然是扁案，他認為扁案的四個案子都有程序不正義的問題，「依照正常程序，用正常法律見解，應該是沒有貪污。」

陳師孟在口頭報告中說司法體系仍有黨國餘孽存在，過去他主張廢除監察院，但接受提名後又覺得監察權還是有功能，就是監督司法權。王育敏質疑陳師孟過去擔任總統府秘書長時就主張廢監察，中間發生什麼轉變讓他突然又開始同意孫中山五權憲法的架構？

陳師孟回答，「時間讓我成長」，陳表示，時間讓他知道他過去誤解了孫文五權憲法的意義，他雖然仍主張考試權要廢除，但是監察權可以暫時保留。

陳師孟還說，讓他有此一轉變正是因為前國民黨主席洪秀柱，洪曾經為了前國策顧問金美齡看中華民國國旗覺得作嘔一事，把當時擔任府秘書長的陳師孟移送監察院，說要彈劾他，後來監院報告要求陳「回家深自反省」。

陳說，後來他很在意監察院到底能不能要求別人回家自省，所以把《監察法》拿出來念，才發現考試院跟司法院都是監察院行使職權的對象，他就想到可以用來處理扁案、郭瑤琪案或其他綠營受到司法不公迫害的案子上。

(中時)