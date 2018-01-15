高鐵春節疏運加開411班　周三零時開放購票

2018年01月15日 13:11 中時 王思慧

2018年春節共有6天假期，台灣高鐵為服務旅客返鄉團圓及年節旅遊需求，自2月13日至21日規劃為期9天的春節疏運。旅客可自1月17日零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

高鐵今年春節疏運期間，加開411班次列車（南下222班、北上189班），總計9天提供1609班次列車的旅運服務；春節期間人潮眾多，高鐵請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車。同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用三鐵共構，且為南下列車起點高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

台灣高鐵春節疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，共規劃554班次列車適用「早鳥優惠」，佔疏運期間總班次34%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠；此外，疏運期間亦規劃277班次列車適用「大學生優惠」。

高鐵為配合2018台灣燈會在嘉義「搶先看燈會」各項活動，自2月16日（初一）起至2月21日止，總計提供650班次列車停靠嘉義站，歡迎旅客多加利用。另將配合賞燈人潮，於春節疏運後持續規劃加開列車，服務賞燈旅客，加開資訊將另行公布。

(中時)