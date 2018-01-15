南北韓二度會談 金正恩前女友意外成嬌點

2018年01月15日 13:18 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（Straits Times）報導，繼上回兩韓高層於板門店（Panmunjom）會談後，今日上午又迎來一場與平昌冬奧（Pyeongchang winter Olympics）相關的會談，雙方將商議，素有「北韓少女時代」之稱的牡丹峰樂團（Moranbong Band）是否參與奧運會和其相關細節。不過，更讓外界意外的是，此次南下與會的北韓代表團中，除首席代表藝術公演運營局長權赫奉（Kwon Hyok-Bong）外，還有一人意外曝光、並立即成為外媒關注的「嬌點」，那就是牡丹峰樂團團長、被稱為金正恩（Kim Jong Un）「前女友」的玄松月（Hyon Song Wol），也親自現身談判會場。

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雖然是牡丹峰樂團的團長，但外界對於玄松月，實際生平和經歷卻認知甚少。只知道她畢業於平壤音樂大學，畢業後加入王在山輕音樂團，以一首《將軍與水兵》一炮而紅，成為北韓國內家喻戶曉的女歌手之一，曾有中文媒體稱她為「北韓鄧麗君」。2007年轉投牡丹峰樂團，轉為管理職而逐漸淡出舞台，不過她仍因貢獻良多，而獲得國家功勳演員稱號。南韓媒體一直以來都認為，玄松月曾是金正恩的緋聞女友，但專家對於這段相差10多歲的「戀情」，仍保持懷疑的態度。

2015年底率樂團訪問北京的團長玄松月（圖中央），如今已被提拔為勞動黨中央候補委員。（圖/新華社）

兩韓二次板門店會議，北韓代表中除了藝術公演運營局長權赫奉外，牡丹峰團長玄松月（圖右後四）也親自現身會場。（圖/路透社）

2015年前往北京，準備進行首度海外演出的北韓牡丹峰樂團樂手們。（圖/中新社）

成立於2012年的牡丹峰樂團，是北韓官方最新的全女子樂團，表演曲風除歌頌國家和領袖等傳統內容外，還加入了輕快的輕音樂風格，讓外界耳目一新。在北韓國內，是無人不知的當紅樂團。所有成員都畢業於平壤金元均音樂大學（Pyongyang Kim Won Gyun Conservatory），是繼王在山輕音樂團和普天堡電子樂團之後，第三個被外界關注的樂團。當前北韓第一夫人李雪主（Ri Sol Ju），據傳就曾是該樂團的歌手之一。

培養牡丹峰樂團主幹的搖籃、北韓金元均音樂大學的女學生們。（圖/新華社）

北韓領導人金正恩（圖中央）出席牡丹峰樂團演出，妻子李雪主（圖左）傳聞也曾是樂團歌手之一。（圖/新華社）

三年前曾率牡丹峰樂團前往北京，本欲開始首次出國演出；卻在演出前夕，傳出因中朝兩國對於核試爆的問題產生爭執，玄松月片面取消公演而返回平壤。但卻也因為此次的出訪，讓外界能真正一睹這位神秘歌手的廬山真面目。若此番能順利讓牡丹峰樂團於2月跨過38度線前往平昌演出，不僅將是南北韓分隔70年來的重要大事、也是牡丹峰首度海外正式演出，勢必將成為外界關注嬌點。

(中時電子報)