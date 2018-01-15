最棒的融合教育 南一中、台南啟智共建關愛校園

最棒的融合教育！台南一中、台南啟智共建關愛校園。（曹婷婷攝）

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這是大台南巿國立學校天平的二端！台南一中與台南啟智激盪愛的火花，15日簽署校際扶助備忘錄，未來，將由台南一中每學期安排學生到台南啟智認識特教、體驗障礙及加強生命教育，培養懂得感恩惜福的人本情懷。

南一中校長張添唐說，與台南啟智林宏澤校長熟識於台南高工，對林校長辦學的用心及熱情深受感動，日前有機會到南智拜訪，進一步現場認識身障學生及學校現況，義無反顧加入南智之友行列，盡一份心力，扶助特殊教育。

他認為，著手讓素質頂尖的學生，有機會認識、包容、接納及扶助特教生，體驗生命的各種向度，在他們內心種下公益、關愛及扶助弱勢的種子，非常有意義。

林宏澤指出，全校學生家庭狀況有6成5是單親、隔代、低收、新住民及失能家庭，這些學生除了需學校更多照顧與鼓勵之外，也需要更多校外資源投入，另外，這群特教老師也要比別人付出更多的愛給這群身障學生，但同時也需要學校甚至外界給與這群老師更多的鼓勵及肯定，才能有熱情繼續堅守特教崗位。

他說，南一中與台南啟智看似不相關的兩校，彼此為了愛，找到生命的價值，一起共建關愛的校園。

他也自嘲，南智是沒有靠山、不是巿中心主流的「不山不巿」學校，長期缺少社會大家的關愛，今天在南一中校長張添唐號召之下，引進南一中資源，扶助南智親師生，也開啟南一中天之驕子另一扇生命教育之窗，大家一起共築愛。

(中時)

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