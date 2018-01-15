日媒：中日擬重啟年輕幹部交流計劃

2018年01月15日 16:04 旺報 徐維遠

大陸環球網15日引述日媒消息人士稱，日中兩國14日就重啓日本中央省廳年輕官員與中國共產黨後備幹部間交流項目展開協調，力爭在今年內實現。日本外務省官員表示，「希望通過交流，讓肩負未來中國的下一代精英對日本抱持親近感」。

共同社引述消息人士說，自2012年9月日本政府將釣魚台「國有化」後，日中年輕幹部之間的交流活動就已停止。日本政府預計將於近期與中國著手制定實施計劃。

報導說，這是基於日相安倍晉三力爭改善對華關係意向採取的應對。日本政府希望通過將這一項目帶上軌道來構築與中國的信賴關係，使之成為為中國領導人訪日創造有利環境的一環。

日本政府截至去年秋天就重啟交流的合作詢問中方意向。中方去年12月底向訪華的自民黨幹事長二階俊博表達積極意向稱，希望為重啟交流彼此努力。日本政府也希望通過交流，「讓肩負未來中國的下一代菁英對日本抱持親近感」。

該交流項目始於2000年森喜朗政府時期。當時日中幾乎每年都互派數十人規模的交流團，以拓展眼界的內容，中方派中央黨校的中共後備幹部參加了活動，日本協助參訪團安排訪問日本中央省廳及地方政府等，學習日本行政方式。

日本方面則會派出外務、經濟產業、農林水產等各省年輕官員，考察北京行政機關及農村現狀。

但共同社認為，兩國間依然殘存不穩定要素，實現項目重啟之路預計將曲折坎坷。

(旺報)