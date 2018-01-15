日媒：中日擬重啟兩國年輕幹部交流項目

2018年01月15日 16:04 中時 楊家鑫

2018年正值中日友好條約40周年，日本不斷釋出改善兩國關係的訊號。日本共同社今天(15)披露，中日兩國14日就重啟日本中央省廳年輕官員與中國共產黨後備幹部間交流項目展開協調，力爭在今年內實現。這個交流項目始於2000年，當時兩國幾乎每年都互派數十人規模的交流團，參訪彼此的行政單位，以開拓眼界。

日本共同社15日引述消息人士披露，中日兩國14日就重啟日本中央省廳年輕官員與中國共產黨後備幹部間交流項目展開協調，力爭在今年內實現。該項目在日本2012年9月將釣魚台國有化後中斷。日本政府預計將於近期與中國著手制定實施計劃。

報導指出，這是基於首相安倍晉三力爭改善對華關係意向採取的應對。日本政府希望通過將這一項目帶上軌道來構築與中國的信賴關係，使之成為為中國國家主席習近平訪日創造有利環境的一環。不過，兩國間依然存在釣魚台問題等不穩定要素，實現項目重啟之路預計將曲折坎坷。

報導稱，日本政府截至去年秋天就重啟交流的合作詢問中方意向。中方去年12月底向訪華的自民黨幹事長二階俊博表達積極意向稱，希望為重啟交流彼此努力。日本政府也「希望通過交流，讓肩負未來中國的下一代精英對日本抱持親近感」。

報導稱，這個交流項目始於日本森喜朗政府時期的2000年，當時兩國幾乎每年都互派數十人規模的交流團，以拓展眼界為內容，中方派中央黨校的中共後備幹部參加了活動。日本今後也將組織其訪問中央省廳及地方政府等的訪問日程，學習日本行政方式。日本方面則會派出外務、經濟產業、農林水產等各省年輕官員，考察北京行政機關及農村現狀。

(中時)