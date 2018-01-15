《樂公益》小兒麻痺雙腳萎縮　輪椅舞者打破憂鬱舞出新人生

2018年01月15日 13:46 中時電子報 綜合報導

輪椅舞者打破憂鬱舞出新人生。（樂公益提供）

輪椅舞者鄭自強2歳時因小兒麻痺導致雙腳萎縮，過去曾因身障緣故被老師警告和被同儕嘲笑，而從小父母離異長期獨自生活的他，長久以來承受的壓力讓他罹患憂鬱症，直到靠著輪椅舞而重新找到屬於自己的舞台，現在希望能用自身故事鼓勵更多人勇敢挑戰自我。

2歳時感染小兒麻痺又延誤就醫的鄭自強自此雙腳萎縮，起初生活在台東部落的他認為雖然行動上較不方便，但自己和一般的孩子並無差別，直到搬到了都市唸小學後一次的意外受傷，隔天卻被老師警告才發現自己是個令他人頭痛的孩子。

飽受老師阻礙和同儕嘲笑的生活直到轉學至專門照顧身心障礙者的特殊學校後才出現了轉變，而過去長期遭爸爸家暴的鄭自強也因父母離異，開始了獨自的異鄉生活。到了新學校後接觸到了輪椅舞及輪椅籃球，不僅代表學校至國內外巡迴表演舞蹈外，還成為輪椅籃球國家代表隊出國比賽，這些經歷讓他獲得曾未擁有過的成就感並引以為傲。

步入社會後經歷人生徬徨的階段，鄭自強長期獨立生活的孤單以及希望能與家人生活的渴望浮上心頭，在一次傾盆大雨下打給家人上百通電話，「為什麼全家只有我這個孩子變成這個樣子？為什麼你們可以跟父母住在一起，而我卻不行？」試著尋求精神上慰藉的他在大雨中喊著，隔天冷靜後回想起這些日子以來脫序行為的自己，決定找尋醫生協助並希望自己轉換環境讓自己重新開始。

輪椅舞者打破憂鬱舞出新人生。（樂公益提供）

輪椅舞者打破憂鬱舞出新人生。（樂公益提供）

毅然決然到台北工作的鄭自強意外重拾了輪椅舞，再次學習時回想起過去曾有受到鼓勵的觀眾在表演結束後向他表達感謝，他才發現這不單單是跳舞而是自己的使命所在。因此，開始精進舞藝參加比賽和電視節目，靠著本身的力量讓更多人看見自己的表演。並希望告訴觀眾在成功的背後，需要花費多大的的努力及學習才能更接近目標。

輪椅舞者打破憂鬱舞出新人生。（樂公益提供）

「只有不能輸。」

受邀至國內外大型節目後，鄭自強思考著還能做什麼來發揮自身的影響力，於是開始了校園演講分享生命故事，並在今年計劃巡迴偏鄉學校。期望能告訴大家在面對困境時應向過去每一次的自己挑戰，唯有不輸給自己才能持續往夢想前進。

(中時電子報)