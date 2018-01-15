大陸祈福黨假觀光真詐財 5人羈押至今遭起訴

大陸祈福黨來台詐騙百萬遭檢方羈押至今並起訴。（報系資料照）

友善列印
中時

大陸廣東省陳姓男子與另外4人共組祈福黨，去年9月間以觀光名義來台，遇到6旬婦人，就稱「你的兒子最近有血光之災」，有一名老醫生能幫忙做法，詐騙60多歲婦人12萬、鄭姓婦人100萬，警方分別在現場、旅館、機場逮捕5人，士林地檢署偵結，將5人依詐欺、搶奪起訴。

嫌犯5人從43歲到64歲不等，在大陸積欠賭債，由柯姓男子安排，陳姓男子當領隊來台詐騙，去年9月11日上午，在士林區尋找目標，陳、柯兩人把風，另外3名女子，先假裝詢問被害人「是否認識90多歲的老醫生」，第2人再假裝自己是新加坡人，說老醫生治好長輩的糖尿病，接著就是老醫生的孫女上場。

孫女說，爺爺身體不好沒有看病，但故意嚇被害人，稱被害人的兒子遭女鬼纏身，如果不好好處理，兒子就完了，要拿錢出來祭拜，祭拜後就能將錢、金子拿走，被害婦人不疑有他，將水、鹽巴與現金12萬、金飾放入袋子，嫌犯還說，祭拜後要2星期後才能打開，婦人回家覺得怪怪的，打開袋子現金、金飾早就消失不見。

5人犯案後，又在劍潭捷運站找上另一名婦人，以相同手法詐騙，但這名婦人比較機警，在廟裡發現2嫌背相同背包，婦人起疑，要求拿回放有現金的背包遭拒，雙方發生拉扯，婦人高喊「搶劫」，廟內義工幫忙制服其中1人隨即報警，警方並在萬華區的旅店、機場，及時攔阻其他成員出境。

陳等犯案後，坦承以「金光黨」手法調包被害人準備的現金、金飾，根本就是「假觀光、真詐財」，得手後財物與成員朋分所得，另其中1人涉及搶奪罪，檢方一併起訴。

(中時)

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