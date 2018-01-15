151名學者連署　挺水利會改制

2018年01月15日 14:29 中時 楊騰凱

水利會改制公務機關案，明日將於立院闖關，前農委會主委李金龍認為，水源是全民資產，由政府統一調度更有效率，因此發起學界連署支持改制案，今日帶著151名學者簽名的連署書赴農委會召開記者會，將連署書遞交給農委會，力挺水利會改制。

李金龍表示，此次是他卸任後第一次回來農委會，因為《農田水利會組織通則》修正案關乎著農民權益，灌區涵蓋若能擴大，農業才能永續經營，改制過程中有聽到不同聲音，部分人士對制度改變感到惶恐，改革難免會這樣，但農委會已對水利會員工權益有妥善安排，且水源是全民財產，由政府規劃運用，相信會更有效率。

國民黨黨團書記長林為洲（中）、立委顏寬恆（右4）、張麗善（右3）等人15日舉行記者會，痛批民進黨意圖將政治黑手伸入農田水利會，假改革之名行控制之實。（陳信翰攝）

國民黨黨團書記長林為洲（中）、立委顏寬恆、張麗善等人15日舉行記者會，痛批民進黨意圖將政治黑手伸入農田水利會，假改革之名行控制之實。（陳信翰攝）

台大農經系教授吳榮杰表示，外界憂心水利會改制後，政府會把農業水資源讓給其他部門，也擔心資產充公問題，但這都不是事實，政府已經都有配套，例如水利會資產會成立基金管理，使之更透明公開，改革不該是本位主義，只站在自己利益思考，改制後水資源可有更好的配置，也賦予水利會人員公權力，可有效執行水利工程維護等工作。

嘉南農田水利會長楊明風指出，為了確保水源，水利會不斷加強集水區的水土保持，過去取締濫墾濫伐時，還有水利會人員遭對方毆打受傷，住院好幾個月，由於水利會沒有公權力，案件只能用一般傷害罪處理，無法以妨礙公務論處，水利會改制後將有公權力，使執行業務更有保障，也能加強執行違章工廠排放廢水的取締，避免農田遭汙染，「這有什麼不好」。

農委會副主委陳吉仲指出，此次學術界在這兩天之內，有多達151位學者連署支持農田水利會改制成公務機關，其中有94人是農業專長，其他人則是其他領域的學者，改制案可說是產官學三方的共識，水利會將成為未來農業部轄下農田水利署的各地分署，是三級機關，如同經濟部水利署也是三級機關，雙方平起平坐，農業用水不會矮工業用水一階。

(中時)