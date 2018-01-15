PRADA叛逆時尚 重現黑色尼龍經典

2018年01月15日 14:30 中時 陶福媛

PRADA大秀以黑色尼龍工作服揭開序幕，展現叛逆時尚。（PRADA提供）

大膽採用異色、異材質的拼貼，PRADA風格十分前衛。（PRADA提供）

大膽採用異色、異材質的拼貼，PRADA風格十分前衛。（PRADA提供）

PRADA秀上模特兒配掛工作證，胸前也配掛LOGO和大頭照。（PRADA提供）

擁有政治學博士文憑的Miuccia Prada，作品總是發人深省，尤其她曾是共產黨員，經常以反叛顛覆的思維詮釋流行時尚，更是讓人玩味再三。PRADA在周日於米蘭男裝周發表2018年秋冬男女裝，再度以品牌經典黑色尼龍包貫穿整個系列，展現充滿Miuccia Prada風格的叛逆時尚。

PRADA將大秀伸展台打造成一座推滿貨櫃和箱子的倉庫，秀一開場，即以一系列黑色尼龍工作服揭開序幕，模特兒脖子掛著上班族和工人階級配戴的PRADA Logo工作證，就連大衣胸口也配掛大頭照和Logo，藉此向所有勞工受薪階級致敬。

Miuccia Prada在後台接受採訪時指出：「我喜歡黑色尼龍，對它的熱愛未曾減少！」因此本季她邀請Rem Koolhaas、Herzog & de Meuron、Konstantin Grcic等工業設計和藝術界的大師，聯手打造黑色尼龍系列。

PRADA的經典尼龍包，背後有個迷人的故事。1984年，Miuccia Prada放棄政治理想返家接掌家族事業，她將反叛思想融入設計當中，採用看似平凡廉價、象徵「無產階級」的尼龍材質打造後背包，沒想到一炮而紅，尼龍包拉抬成為奢華精品的尊貴象徵，與香奈兒菱格紋包、愛馬仕柏金包等高級名牌皮包併列。自此，黑色尼龍成為PRADA的經典元素。

(中時)