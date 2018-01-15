印尼證交所地板塌陷多人受困 至少72傷

2018年01月15日 14:26 中時電子報 江飛宇 、 蔡萱

雅加達證交所在中午發生樓地板倒塌意外，救難單位已到場處理。(圖/Adam Harvey twitter)

印尼首都雅加達的證交所(IDX)在上午11時55分發生地板塌陷事故，證交所2樓的地板塌陷至1樓，現場一片狼藉，房屋的鋼筋外露扭曲、玻璃四散，造成多人受困，至少72人受傷。

BREAKING: Scene at Jakarta stock exchange now. Floor collapse. Many casualties pic.twitter.com/n21IclcgWq — Adam Harvey (@adharves) 2018年1月15日

據《路透》報導，印尼證交所大樓的2樓發生地板塌陷，垮到1樓的廳處，由於正值中午人潮最多的時間，至少十幾人被困在瓦礫之下，目睹意外的人們也尖叫著衝出樓房。

證交所發言人Argo Yuwono在聲明中表示，地板塌陷當時有一群大學生在一樓大廳等待參觀，接著2樓的地板就塌陷至1樓，造成許多人受傷。雅加達警方表示，目前至少有72人受傷。

傷者在證交所門口等待救護人員將他們送醫。(圖/美聯社)

證交所2棟一樓的大廳一片狼藉，外露的鋼筋都扭曲變形。(圖/美聯社)

消防單位也在獲報後，派出15輛救護車前往，將傷者送醫治療。雅加達西羅亞醫院（Siloam Hospital）發言表示，目前已經接到從證交所送來的28名傷者，他們的傷勢情況暫時不明。其他傷者也送到附近醫院。

警方稱已經展開地板塌陷原因的調查行動，只稱地板塌陷不是因為爆炸，目前也沒有恐怖攻擊的證據。

(中時電子報)