群園獎助學金 即日起開放申請至3月10日

2018年01月15日 14:24 中時 盧金足

年節將至！許多家庭正準備著農曆新年的到來，但卻有許多同學及家長們除了張羅家中的經濟支出，也煩惱著下學期的學費，中華民國群園關懷協會設立的「群園助學金」即日起至107年3月10日受理申請，全國大專生皆可申請，高中組則提供給台中市籍或就讀台中市高中職之同學申請，經審核通過後於頒獎典禮頒發大專院校組每名2萬元，高中職組每名5000元。

「群園助學金」設立至今即將進入第7年，共計協助1757位學子，受助的學子中，有許多從逆境中仍堅持夢想向前行的動人生命故事。小皓曾罹患惡性骨肉瘤，卻用樂觀正面態度面對生命的課題，不僅抗癌成功，還參加身心障礙運動會獲全國游泳金牌，並獲2010年總統教育獎及2010年抗癌鬥士。

因重大車禍頭骨都被削掉一半，曾經與死神拔河的小芸，讓她更懂得珍惜，將認真過好每一天，持續生命價值。小廷與弟弟小睿兄弟倆立志學醫，艱困的環境中發奮用功，目前一個念醫學系，一個念中醫學系，未來併肩在中西醫界服務，將傳為一段佳話，兄弟倆還發心要當個有溫度的醫生，回饋社會感謝所有幫助過他們的人。

視障生小綺與姐姐小禎透過音樂助人，小綺更因突破生命困境獲得總統教育獎，姐妹努力生活用音樂做公益，活出屬於自己的精彩！

「群園助學金」為鼓勵申請者身體力行創造生活中的愛與善行，『行動紀事』列為申請助學金審查文件之一， 透過主題『今天，你感恩了嗎？』讓申請同學記錄近期內曾發心做過的感恩行動，鼓勵學子常保有感恩念恩之精神，珍惜身邊的人事物，學習付出行動，讓幸福與感動不斷延續，傳遞「懂得感恩最幸福」理念。

中華民國群園關懷協會表示，歡迎符合條件的同學，於期限內完成線上申請並備妥相關文件寄至群園關懷協會，「群園助學金」預計於4月28日舉行頒獎典禮，頒發獎狀及助學金公開表揚。

(中時)