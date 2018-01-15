駁二FORMOSA雕塑雙年展 國外藝術家參展

2018年01月15日 14:31 中時 李義

日本藝術家水谷篤司作品《似曾相識的風景─雨的境界》。（李義攝）

台灣藝術家劉柏村《異境》。（李義攝）

邁入第三屆的《2017Formosa雕塑雙年展》即日起高雄駁二大勇區P3創庫登場，今年主題《M空間》，也首度有新加坡等國外藝術家參展，引領觀眾進入空間跳躍的異次元。

文化局長尹立表示，自2013年起，文化局與財團法人東和鋼鐵文化基金會共同主辦Formosa雕塑雙年展，每屆主題呼應著潮流脈動，首屆主題「我們的前面是什麼？」為題，為台灣雕塑藝術展演立下了嶄新的里程碑。2015年在變動急遽尺度模糊的時代裡，繼續提出「何以為度？」。

今年，則是呼應空間的跨領域探索，以「M 空間」作為命題，邀請新加坡、英國、法國、南韓與臺灣藝術家，探討雕塑之於「空間藝術」的界線。

今年共有15位國內外藝術家參展，策展人劉俊蘭表示，命題中的「M」，涵蓋不同意義，挑戰空間思維定式的「M理論」，實驗當代藝術中不同的空間語言，以新的宇宙觀點和空間概念作為視角，開展對存在與世界的觀察和反思。

展出作品也直接與民眾互動，例如新加坡藝術家楊子強《麗美中心之內在靈魂洗滌》，古典浴缸內充滿粉紅色氣泡狀的球體，周圍地面彷彿流淌著從浴缸內溢出的粉紅色液體，藉此探索當代社會中奇觀化的慾望世界。

日本藝術家水谷篤司《似曾相識的風景─雨的境界》，從原始風景到現代景觀的變化過程，傳達對自然的追憶和緬懷，引人在其中穿梭，交織生活經驗、自然變異、文明發展的空間情境，進行無限想像。

台灣藝術家劉柏村《異境》，以煉鋼爐渣和廢棄鋼鐵，構成了似外太空的原始地貌，工字鋼樑搭構的建物，以健美力士之姿現身並疊成攀天高塔的人類，錯落其間，而形成了一處混融建造與破壞的科幻異境。

(中時)