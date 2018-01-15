新系與正國會對決？葉宜津：誰出線由市民決定

2018年01月15日 14:30 工商 崔慈悌

民進黨今天起一連五天開放台南等四縣市首長初選領表和登記，綠委葉宜津上午拔得頭籌，率先登記參加台南市長黨內初選。對於外傳新系將與昔日戰友黃偉哲合作，以對抗正國會的陳亭妃，葉宜津強調，能決定誰出線的是台南市民，她正全力爭取市民支持。

民進黨內已表態參與台南市長的人選除葉宜津外，還包括顏純左、李俊毅、黃偉哲、陳亭妃、王定宇，參選意願都相當堅決，強調會擇日領表登記。

葉宜津表示，她是抱著戒慎恐懼的心情來向台南市民正式宣布參加台南市長黨內初選，對於自己的選情評估，她說，她參政以來一向依照自己的腳步和格調來競選，不用遊覽車、不造假、不作弊，腳踏實地，也不攻訐黨內同志，努力的透過政見來爭取台南市民認同。

她說，自己長期在立法院交通委員會，與其他人選比起來，更熟知如何改善台南的交通，這點也相信可以獲得選民的認同。未來不光是市區輕軌，台南很多地方都長年塞車，她將著手解決。

此外，她說，像是赴歐洲招商、農產品認證提高價值，以及6歲以下兒童每人每月補助3千元津貼等政策，也都有熱烈迴響，逐漸受市民肯定。

由於縣市長選舉尚未開打，但近來黨內各參選人耳語與攻訐傳聞不斷，葉宜津強調，無論別人怎麼打這場選戰，正派參選和正面選舉是她從政23年來一貫的選舉風格，「過去和現在都不會改變，未來也不會改變」。

對於外界民調並不看好她，葉宜津表示，民調人人都可以做，除了她之外，已經有5個人都曾經說過自己是民調第一，但真正有意義的是中央黨部的初選民調，這民調由3家公司分別進行，且有各參選人所派的人員在場監督，這樣的民調才可信，她也願意接受初選民調的結果。

媒體詢問，外傳新系為延續在台南的勢力，將會與昔日戰友黃偉哲合作，以對抗正國會的陳亭妃，形成兩人對戰局面，是否影響其他人的選情？葉宜津強調，真正能決定誰出線的是台南市民，她必須爭取市民支持，也正在這麼做。

(工商)