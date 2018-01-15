汽車限號不能上路 光頭男霸氣騎馬接兒放學

2018年01月15日 14:54 中時電子報 孫曜樟

陝西咸陽一名男子由於自己車輛因限號，12日不能開上路行駛，他為接幼稚園的兒子放學，便騎乘自己飼養的馬到幼兒園外，父子倆騎著馬走在街道上，引起其他家長和路人矚目，一路上這對父子儼然成了明星，對這樣騎馬上路行為，當地記者採訪了咸陽市交警部門說，目前對於這種交通方式尚無明確界定，但也不提倡這種行為。

這名光頭家長帶兒騎馬走在路上，儼然如明星吸引許多人目光。（圖／擷自網易新聞網）

1月12下午陝西咸陽市高新區咸興路一所幼稚園，正是放學時間，據網易新聞網報導，幼稚園外路邊拴著一匹褐紅色大馬；吸引了許多孩子和家長們的注意，一位家長的驚訝的說，這個人的兒子也在幼稚園上學，以前見過他開車來接娃，今天怎麼一下子騎了這麼一匹大馬，真是稀奇。另一位家長也說，這個騎馬的家長孩子在中班，之前沒有見過他的馬。

過沒多久，一名男子帶著一名小男孩從幼稚園出來，一看見拴在路邊的馬，小男孩似乎很興奮，忍不住歡呼雀躍起來。男子隨後將小男孩抱上馬背，小男孩沒有一絲害怕。男子不願透露姓名，他說，這匹馬是三年前花了近10萬元從內蒙古買回來的，平時工作忙很少有時間騎，今天正好自己車子限號，所以就騎著馬過來接兒子放學，這也是他第二次騎馬接孩子放學，也許是受他的影響，孩子自小就對馬有特殊的好感，坐在馬背上也感覺不到害怕。

對於「騎馬上路」這種行為，咸陽市交警相關人員說，目前法律中尚未有特別明確禁止條款，不過，這種行為並不值得提倡，因為城區道路上的車輛喇叭等聲音，很容易刺激到馬匹造成失控，所以，這是很危險的行為。

(中時電子報)