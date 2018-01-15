源頭減量成效佳 中市「回收學園噗噗車」今年續開跑

2018年01月15日 14:41 中時 盧金足

台中市「回收學園噗噗車」今年持續開跑！（盧金足攝）

台中市「回收學園噗噗車」今年持續開跑！市府環保局表示，噗噗車內容包含減塑生活教學、二手物銀行嗶嗶卡辦卡集點、二手物販售及回收、小家電現場收件及簡易維修；去年共辦理57場次，約有1萬7000人次參與，對推廣源頭減量及資源回收等環保觀念幫助很大，達50人以上即可預約申請，歡迎多加利用。

環保局長白智榮表示，「回收學園噗噗車」裝置了跑馬燈、電視及音響等影音設備，機動性高，採「隨到隨教」的方式，對民眾進行資源回收宣導，車上並整合了台中市首創的「二手物銀行」及「家電診所」，由回收整理，讓民眾交換可使用的服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等5大類二手物品。

此外，也辦理家電診所維修電風扇、吹風機、烤箱、飲水機、檯燈、電鍋(電子鍋)、果汁機、熱水瓶、電暖扇、烘碗機及快煮壺等11大類小家電的收件服務，透過維修，有助於減少廢棄物的產生，並達到資源循環再利用的目的。

環保局指出，「回收學園噗噗車」巡迴車106年度共辦理57場次，約有1.7萬人次參與，民眾現場交付回收二手物約250公斤，並成功販售約1000件二手物，另外也辦理132件小家電維修收件，讓垃圾從源頭減量，達到良好的資源回收效果。

參與清水區場次的陳姓民眾也對於噗噗車感到非常新奇，當天回到家中，即將堪用但多餘的二手物整理後，送到服務地點換點數，並交換其它生活用品，希望專車多多到海線服務，讓更多市民享受這麼棒的服務。

根據環保局統計，截至去年底，二手物銀行交換次數達到9萬8000件；而家電診所自100年開辦以來，獲得許多民眾熱烈響應，維修量達1萬9000件以上，修復率達82％，成功減少廢棄物的產生。

(中時)