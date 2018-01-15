扁李破冰？ 陳水扁赴翠山莊為李登輝祝壽

2018年01月15日 14:53 工商 崔慈悌 、中時／ 陳怡誠 、 曹明正 、中時／

陳水扁下午3點赴翠山莊，為李登輝前總統祝壽。經過近一小時茶敘，在陳致中（後）扶持下離開。（陳怡誠攝）

今天(15日)是前總統李登輝96歲大壽，李登輝辦公室主任王燕軍證實，前總統陳水扁下午赴翠山莊為李祝壽。兩人關係過去一度被外界視為「情同父子」，但在扁競選連任時降至冰點，扁為李登輝祝壽，是首度破冰。

陳水扁今天下午前往翠山莊登門拜訪李登輝。陳水扁在第一次競選總統時，李登輝全力助陣，扁被視為李登輝理念的接班人，李在各種場合也全力拉抬陳水扁，讓扁順利當選，當時兩人關係被外界視為「情同父子」，扁當選後也一度大打「尊李牌」。

不過兩人關係從2002年農漁會信用部改革開始生變，2004年扁競選連任，喊出正名制憲，後改口提修憲，雙方隔空交火，之後扁爆出貪腐弊案，當時藍委提案罷免，立法院表決時，李登輝下令，台聯立委集體投棄權票，不為阿扁背書，兩人關係陷入冰點，直至陳水扁入獄服刑，兩人都未曾破冰。

扁子陳致中說，父親是下午2時先前往新光醫院探望生病的友人王醫師，後來轉往翠山莊向生日的李總統表達祝壽安康的心意。

陳致中也提到，兩位前總統見面後閒話家常，互相關心身體健康，父親贈送照片集給李總統雅存，李總統也回送他的書。

(工商)