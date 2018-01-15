大學教師先後開341門磨課師課程 超過50萬人註冊

2018年01月15日 14:53 中時 林志成

近年全世界興起「磨課師（MOOCs）」熱潮，台灣也不遑多讓，最近3年來，大學教師已開了341門磨課師課程，超過50萬註冊人次。教育部今天頒發「磨課師標竿課程獎」，表揚15所大學的22個團隊，肯定他們為教學注入創新活力。

教育部主秘朱楠賢說，從103年開始推動大學磨課師計畫，截至106年，計有63所大學校院476位教師獲得教育部補助，推展了341門磨課師課程，完全免費，超過50萬人註冊，平均完課率達12.02％。磨課師課程學分是否被採認，由各大學自行決定。

教育部磨課師分項計畫主持人、逢甲大學資工系教授劉安之說，世界各國學者共開了約8000門磨課師課程，台灣是少數以國家力量來推動磨課師者，已開了340多門課，未來則將在新南向議題上加強努力。

獲獎者中，宜蘭大學通識教育中心教授陳復開的「王陽明帶你打土匪」磨課師課程，成功結合理歷史學、心理學、哲學與管理學，讓海內外對王陽明有興趣的人都有機會相聚一堂討論生命的學問，讓心學不再侷限於哲學領域。

陳復說：「我從年輕時就希望有朝一日能把高深學問講到販夫走卒都能理解，在教育部支持下，我們攝製這門磨課師，對我個人而言，這是個圓夢的旅程。」

清大電機資訊學院院長黃能富開設許多與電腦網路相關的磨課師課程，學習者遍布世界。黃能富說：「好的磨課師課程與平台不僅可以幫助更廣大的學生有效率的學習，也可以對社會職場人士提供專業的知識。」

(中時)