台中市人口年成長率達0.72％ 明星學區宅夯

2018年01月15日 15:19 中時 盧金足

久樘開發「彩色童畫」位在大雅正市中心，交通便利，生活機能成熟，步行至大雅國小僅10分鐘。（盧金足攝）

台中市躍升台灣第二大城，人口成長大多來自鄰近縣市移入人口，移居台中的新家庭首先面臨住哪裡的問題，除了鄰近上班地點的外，多數父母為了下一代的教育仍會以鄰近學校為優先考量。

移入人口在台中定居、結婚生子，也會連帶影響出生率，現代孟母選擇鄰近學校居住的原因，也與文教區的環境相對單純有關，減少子女流連娛樂場所的可能性。

鄰近中科的大雅區，車行15分鐘即達中科園區，房價比起西屯區相對較低，更加大購房誘因，該區的明星小學大雅國小文風鼎盛，頗受家長好評。

近大雅國小建案有位在中清路與中山路口的坤悅「爾雅」，已購客包含在地小家庭、換屋及大雅、中科、北屯等區上班的自住客群。

另外，品牌建商久樘開發「彩色童畫」位在學府路與雅環路口，屬於大雅正市中心，交通便利，生活機能成熟，配有豪宅等級的中空靜音樓板，頗受科技人員喜愛，目前即將進入完工交屋階段。

位在北區的賴厝國小為辦學卓著的明星小學之一，鄰近曉明女中也是熱門私校，位於北區文昌東一街巷弄內，由聚合發建設推出的「迎翠」預售新案，地段條件優越，緊鄰台中三大商圈漢口、北平、天津，近捷運綠線G7站，且有賴厝國小學區，生活機能極為便利、豐富，受小家庭、換屋族青睞。

八期永春國小擁有極具特色的城堡外觀，校園環境活潑、充滿童話想像，深受學童、家長喜愛。區內近大型量販店、豐樂公園、捷運綠線、文心秀泰廣場，遠雄「文心匯」全案即將完銷；聚合發「湖心泊」也創銷售佳績。

另近台中精密園區、工業區及科學園區，生活機能有嶺東商圈撐盤的坤悅「君臨」新成屋，屬文山國小學區，吸引不少家長買盤青睞，已有許多精密園區、工業區及科學園區的白粉領族舉家進駐，全案銷售反應熱烈。

(中時)