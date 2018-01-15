郭建宏遭拔總座內幕重重 陳郁秀拉董事們助陣

公廣集團董事長陳郁秀今帶董事張天立等人現身開記者會。（圖／翻攝中時電子報臉書）

友善列印
中時電子報
郭建宏被拔總座內幕重重。（圖／本報系資料照片）

郭建宏接任華視總經理1年就被拔除職務，華視董事長陳郁秀以「7罪狀」指控他不適任，郭建宏則反擊這是不公不義的政治操作」，並表示會提告到底，而陳郁秀今(15日)和華視其他董事們一起召開記者會，解釋郭建宏遭解職是因為「公共事務認知與經驗不足」。

華視董座陳郁秀駁黑箱作業之說 董事批郭建宏不知感恩！

郭建宏被拔一案引發爭議，今董事長陳郁秀更帶著其他董事們出面，雖然感謝郭建宏這一年的勞心勞力，可話還是說得酸，直言「他對公共事務的認知與經驗不足 ，是董事會認為郭總經理不適任主要原因。」但郭建宏昨受訪時，透露這次的導火線恐怕是他拒絕將原整合行銷部經理劉俊麟升為新聞部經理，指出這次的人事運作就是由陳郁秀與民視董事長郭倍宏主導，更反擊「他們就是一個集團，做事如此凶悍。」表達這次被拔起因不單純。

由於郭建宏這一年來，協助華視把虧損降低至期望值，董事會原希望虧損能降低至2.3億，不過他任內虧損最終降到1.67億元，甚至找來余天、張菲開節目，顯示他的好人緣；無奈今（15日）被華視董事會否定，包含董事長陳陳郁秀與董事張天立，都認為能夠降低虧損是因轉播世大運，更不滿郭建宏獨攬功勞。

不過郭建宏早在昨天接受《中國時報》訪問時，就已提及除了世大運，自己在新聞部下達了「不做腥羶色、殺人放火以及挑起兩岸情結的新聞內容」的指令，也做了符合NCC規定的新播率而生的八點檔，甚至把長年來被攻擊宛如鬼棚的攝影棚重整，儘管八點檔表現不佳，但整體作為「都可接受公評。」

(中時電子報)

帥回F4！朱孝天瘦出尖下巴 嬌妻… 華視淪為台獨三台？ 陳郁秀開記…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。