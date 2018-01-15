郭建宏遭拔總座內幕重重 陳郁秀拉董事們助陣

2018年01月15日 15:02 中時電子報 盧怡秀 、 黃詩淳 、 周郁蘋

郭建宏被拔總座內幕重重。（圖／本報系資料照片）

郭建宏接任華視總經理1年就被拔除職務，華視董事長陳郁秀以「7罪狀」指控他不適任，郭建宏則反擊這是不公不義的政治操作」，並表示會提告到底，而陳郁秀今(15日)和華視其他董事們一起召開記者會，解釋郭建宏遭解職是因為「公共事務認知與經驗不足」。

郭建宏被拔一案引發爭議，今董事長陳郁秀更帶著其他董事們出面，雖然感謝郭建宏這一年的勞心勞力，可話還是說得酸，直言「他對公共事務的認知與經驗不足 ，是董事會認為郭總經理不適任主要原因。」但郭建宏昨受訪時，透露這次的導火線恐怕是他拒絕將原整合行銷部經理劉俊麟升為新聞部經理，指出這次的人事運作就是由陳郁秀與民視董事長郭倍宏主導，更反擊「他們就是一個集團，做事如此凶悍。」表達這次被拔起因不單純。

由於郭建宏這一年來，協助華視把虧損降低至期望值，董事會原希望虧損能降低至2.3億，不過他任內虧損最終降到1.67億元，甚至找來余天、張菲開節目，顯示他的好人緣；無奈今（15日）被華視董事會否定，包含董事長陳陳郁秀與董事張天立，都認為能夠降低虧損是因轉播世大運，更不滿郭建宏獨攬功勞。

不過郭建宏早在昨天接受《中國時報》訪問時，就已提及除了世大運，自己在新聞部下達了「不做腥羶色、殺人放火以及挑起兩岸情結的新聞內容」的指令，也做了符合NCC規定的新播率而生的八點檔，甚至把長年來被攻擊宛如鬼棚的攝影棚重整，儘管八點檔表現不佳，但整體作為「都可接受公評。」

(中時電子報)