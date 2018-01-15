華視淪為台獨三台？ 陳郁秀開記者會反擊

2018年01月15日 15:03 中時 林淑娟

陳郁秀。（粘耿豪攝）

陳郁秀。（粘耿豪攝）

華視董事長陳郁秀率董事開記者會。（粘耿豪攝）

陳郁秀。（粘耿豪攝）

華視總經理郭建宏1/11遭董事會裁定自3月1日起解除總經理職務，還遭公廣集團董事長陳郁秀指控「7罪狀」且有1張發票的假帳，郭建宏事後控訴民視董事長郭倍宏把黑手伸進華視，外界擔心華視淪為「小民視」、「台獨三台」。陳郁秀15日率華視董事施振榮、徐瑞希、張天立一起開記者會反擊，陳郁秀強調，行政院與文化部也支持董事會決議，沒有不同調的問題，1月11日董事會以10比5票數通過對總經理郭建宏和副總林秀霞不適任案，是多數決結果，非任何單一個人的意見，被指黑箱作業或是成為「小民視」更是無稽之談。

陳郁秀表示很感謝郭建宏過去一年的努力與勞心勞心，完成階段性任務，但也指出，華視現階段需要一位落實多元價值的的總經理，然郭建宏公共事務認知與經驗不足，才是他不適任的主因，至於郭建宏所指華視近年虧損已從3億降到1.67億，主因是轉播世大運收入與上半年沒開新節目有關，是華視員工們一起努力結果，並非郭建宏的一人貢獻。她希望未來能找到可以迎接新時代，並對於數位匯流有國際視野的新任總經理，讓華視可以提供年輕人發揮空間，帶來每個年齡層的收視觀眾。

華視董事張天立更是砲火猛烈，他也強調這是董事會以多數決通過郭建宏不適任案，並指出華視虧損降低，是所有華視同仁一起努力的結果以及轉播世大運的挹注，華視一開拍郭建宏極力推的新戲，三個月出現巨額虧損，每個月虧損，超過5000萬，「他的經營績效好是真的嗎？經營上根本出現嚴重問題，無法控制與收拾。所以董事長會很擔心，才必須做出相當程序的處理」。

張天立並認為世大運主要兩位功臣前副總高武松、整合行銷部經理劉俊麟均已離職，主要就是受不了郭建宏搶功。他並嚴正批評郭建宏在華視轉型與組織再造上沒有任何績效。

張天立還批郭建宏不知感恩，「我3個月前就已經善意提醒，告知郭建宏要見好就收，而且他不懂網路，也不知道華視何去何從，他說自己被解職是政治力介入，但他當初的任命就是政治力介入的結果，他自己根本就是政治力介入的受益人，並非受害人，郭建宏無疑讓當初推薦他的人難堪。董事會未來將要求絕不能再有任何政治力的介入。

華視董事徐瑞希也批評郭建宏「行政能力抽象」，她指出，光1月11日董事會報告中7個議案，就有4個議案都沒有看到任何書面報告與進度說明，那為何還要董監事們來開會浪費時間，她認為制度化對華視很重要，不應該以上層指導、告御狀這些方式來論述這些事情，扭曲事實，讓董事會集體決議遭到很大曲解，也傷害華視員工從上到下過去的努力。

(中時)