天心IG新手上路 驚艷曬入行跟「他」同框代言照！

天心凍齡有術，看不出已經42歲、出道25年。(中時資料照片)

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中時電子報
天心終於開通IG「skyheart1111」，首po竟是出道那一年跟王耀慶一起拍的廣告照。(翻攝自天心IG)

能唱能演能主持、以《我的完美男人》勇奪金鐘視后的女星天心，不僅實力有目共睹，且外型亮眼、身材姣好，出道多年來一直是眾人心目中不敗的女神級人物，而外表看不出已經奔4的她，2016年驚喜宣布與韓籍攝影師金榮敏閃婚，脫離演藝圈「黃金剩女」之列，而升格人妻並不是她近年唯一的新嘗試，女神在眾所期盼下，終於啟用IG帳號啦！

今年42歲的天心外表完全看不出年紀，依然美得令人屏息，其實她國二時已接觸演藝圈，在1992年念華岡藝校時，正式接拍廣告而出道成為歌手，算算竟已在演藝圈耕耘了25個年頭，而資歷頗深的她，今開心啟用instagam，中午時分貼出首張照片，是出道時接拍的第一個廣告，照片中除了少女時期的她，竟然還有同樣青澀年少的男星王耀慶。

天心啟用IG，開心寫下：「IG新手 請多指教」，分享的第一張照片相當有看頭，是她出道同一年為可口可樂拍攝的廣告照，一起搭檔竟然是男星王耀慶，照片中的兩人穿著紅白品牌形象色，一臉青澀同框，呈現兩小無猜的純情貌，模樣清新可愛，粉絲也興奮地恭喜女神IG開張，還吊出死忠粉絲，告白道：「從小就喜歡妳！」。

(中時電子報)

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