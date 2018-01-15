布袋戲變電玩 台科大研發智慧手套傳承布袋戲技藝

2018年01月15日 15:57 中時 林志成

布袋戲變電玩！台科大資工系教授姚智原團隊研發智慧手套，並與布袋戲大師陳錫煌合作，透過智慧手套紀錄他操作戲偶的手勢，保留操偶技藝；同時，還將《武松打虎》故事以虛擬實境(VR)呈現，讓布袋戲也可以好玩又有趣。

台科大校長廖慶榮表示，透過智慧手套和布袋戲結合，將傳統技藝數位化，不僅完整記錄了操作布袋戲偶的細節動作，也讓一般民眾用遊戲方式體驗布袋戲，富有趣味性也別具意義。

台科大資工系教授姚智原、學生周軒廷、陳國瑋共同開發智慧手套，手套設有感應器及可變電阻，能夠偵測布袋戲大師陳錫煌操作布袋戲時的手部動作、移動軌跡、手指的彎曲及旋轉角度等，並將資料做分析與紀錄，保存珍貴的大師技藝。

此外，團隊運用蒐集到的資料打造一款互動式體驗遊戲，遊戲有生、旦、淨、末、丑五個角色，使用者戴上智慧手套就可學習操作布袋戲偶，透過手套做出不同角色的動作，像是奔跑、踢腿、翻身等手勢，可藉著遊戲體驗布袋戲操偶的樂趣。

周軒廷從小收看霹靂布袋戲的布袋戲迷，此次主要負責智慧手套與動畫戲偶的設定。他表示，最困難的便是將布袋戲偶的動作和神韻展現出來，例如，人偶走路時頭部左右擺動的獨特神韻，那微小的差異是許多學徒學好幾年都學不會的，希望透過遊戲能讓一般人也可簡單操作布袋戲偶。

另一位參與計畫的台科大畢業生陳國瑋表示，因為之前很少看布袋戲，所以在製作時反而花了更多心力去了解，不僅研究各項布袋戲相關資料，就連《武松打虎》的影片也看了將近30次，深入了解布袋戲後，漸漸對布袋戲產生興趣。

台科大與布袋戲大師陳錫煌合作打造的布袋戲偶互動遊戲及VR體驗，即日起至今年12月16日止，在台中文化資產行政暨育成中心一樓展示，免費開放民眾體驗布袋戲操偶和。

(中時)