公園有獅子？孩子不怕反嗨!

朝陽公園共融式遊戲場鈕扣獅。

友善列印
中時電子報
綜合報導

什麼樣的獅子，能夠讓小朋友驚喜，讓外國人訝異？三個臺灣大男生，決心專心研究「玩」這件事，於是在臺北市朝陽公園綠油油的人工草皮上，打造了一隻搖頭擺尾、色彩斑爛的「鈕扣獅」，可愛的造型相當吸睛，不但成為周圍社區小朋友的最愛，連路過的外國媽媽，看到都忍不住帶孩子進來玩，並且說好希望住在這裡。

位於大稻埕公園旁的彡苗空間實驗設計團隊，最能夠體現大同區古早的在地文化，因此承接臺北市文化局「公園不再大眾臉」計畫中，有關朝陽公園共融式遊戲場的改造工作，這個遊戲場也已經於月初落成啟用。

負責此案的于沛廷設計師指出，這個城市的公園遊戲場已經生病了，很多傳統的遊具消失，取而代之的是大同小異，只強調安全，卻無法吸引兒童的「罐頭遊具」。還好有一群在關注公園與孩童相關議題的爸媽們，努力用他們的力量在改變城市，並且獲得臺北市政府的支持並投注資源，也才有了「鈕扣獅」的出現。

于沛廷強調說，「鈕扣獅」結合周圍服飾材料的商業文化脈絡，附加了鄰近茶葉行落腳的歷史特色，是完全屬於朝陽公園的遊具。獅子造型裡有操作型的遊具，如轉盤、握把和球桿等，也有結合聲音類型的遊具，如響板、沙鈴、雨聲桶和雷聲桶等，再加上帶點刺激度的獅背鈕扣跳板，可以訓練孩童的協調性與平衡感。

朝陽公園共融式遊戲場遊具-獅背鈕釦。

「鈕扣獅」設計的用心，很多都藏在細節當中。于沛廷指出，設計團隊選擇使用平光漆面，除了考量色調美感及跟環境的融入感以外，也是希望即使大太陽曝曬，遊具也不會燙傷小朋友。此外，選擇人工草皮取代一般遊戲場的橡膠地墊。至於獅背鈕扣的米色繩網，用的不是會刮手的麻繩，而是選用抗拉強度高，內藏鋼索的P.P.纖維，且具有可撓性的特性，降低孩童受傷的可能性。

朝陽公園共融式遊戲場遊具-縫針沙鈴。

家長最關注遊戲場的安全性，于沛廷表示，整個「鈕扣獅」造型圓滑，幾乎沒有直角。具有較高刺激度的獅背鈕扣，高度由30公分漸進到60公分，大約只是一般家庭座椅、茶几的高度，下面還有柔軟的人工草皮，並且整個遊具都完全符合CNS國家安全規範，也經過技師檢測合格，讓家長可以放心帶著小朋友遊玩。

不可諱言，有些社區民眾仍執著於傳統遊具，並且發出「為何拆掉滑梯？」的疑問。于沛廷說明，不一樣的公園，可以讓孩童認識不一樣的遊戲方式，尤其是設計介入的遊戲場，更可以讓孩童提升美學感受。透過專業的遊戲設計，能幫助孩童在遊戲中，發展與鍛鍊頭腦與身體各部分的成長。

遊具都完全符合安全規範，也經過技師檢測合格。

于沛廷感慨的表示，「鈕扣獅」的製作過程艱辛，但幸好一直遇到許多幫助，尤其這種特殊遊具的製作，每個環節都必須由不同的師傅去面對和找尋解決方法，他感謝這些師傅的付出，才能誕生這樣美麗的作品。

朝陽公園原遊戲場樣貌。

若想獲得更多有關「鈕扣獅」或其他共融式遊戲場的訊息，可以上設計臺北Design For Taipei粉絲團，或掃描以下的QR Code。

(中時電子報)

QR Code
設計臺北Design For Taipei粉絲團
布袋戲變電玩 台科大研發智慧手… 金雞年最後一波 新北小年夜、除…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。