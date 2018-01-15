公園有獅子？孩子不怕反嗨!

2018年01月15日 15:06 中時電子報 綜合報導

什麼樣的獅子，能夠讓小朋友驚喜，讓外國人訝異？三個臺灣大男生，決心專心研究「玩」這件事，於是在臺北市朝陽公園綠油油的人工草皮上，打造了一隻搖頭擺尾、色彩斑爛的「鈕扣獅」，可愛的造型相當吸睛，不但成為周圍社區小朋友的最愛，連路過的外國媽媽，看到都忍不住帶孩子進來玩，並且說好希望住在這裡。

位於大稻埕公園旁的彡苗空間實驗設計團隊，最能夠體現大同區古早的在地文化，因此承接臺北市文化局「公園不再大眾臉」計畫中，有關朝陽公園共融式遊戲場的改造工作，這個遊戲場也已經於月初落成啟用。

負責此案的于沛廷設計師指出，這個城市的公園遊戲場已經生病了，很多傳統的遊具消失，取而代之的是大同小異，只強調安全，卻無法吸引兒童的「罐頭遊具」。還好有一群在關注公園與孩童相關議題的爸媽們，努力用他們的力量在改變城市，並且獲得臺北市政府的支持並投注資源，也才有了「鈕扣獅」的出現。

于沛廷強調說，「鈕扣獅」結合周圍服飾材料的商業文化脈絡，附加了鄰近茶葉行落腳的歷史特色，是完全屬於朝陽公園的遊具。獅子造型裡有操作型的遊具，如轉盤、握把和球桿等，也有結合聲音類型的遊具，如響板、沙鈴、雨聲桶和雷聲桶等，再加上帶點刺激度的獅背鈕扣跳板，可以訓練孩童的協調性與平衡感。

朝陽公園共融式遊戲場遊具-獅背鈕釦。

「鈕扣獅」設計的用心，很多都藏在細節當中。于沛廷指出，設計團隊選擇使用平光漆面，除了考量色調美感及跟環境的融入感以外，也是希望即使大太陽曝曬，遊具也不會燙傷小朋友。此外，選擇人工草皮取代一般遊戲場的橡膠地墊。至於獅背鈕扣的米色繩網，用的不是會刮手的麻繩，而是選用抗拉強度高，內藏鋼索的P.P.纖維，且具有可撓性的特性，降低孩童受傷的可能性。

朝陽公園共融式遊戲場遊具-縫針沙鈴。

家長最關注遊戲場的安全性，于沛廷表示，整個「鈕扣獅」造型圓滑，幾乎沒有直角。具有較高刺激度的獅背鈕扣，高度由30公分漸進到60公分，大約只是一般家庭座椅、茶几的高度，下面還有柔軟的人工草皮，並且整個遊具都完全符合CNS國家安全規範，也經過技師檢測合格，讓家長可以放心帶著小朋友遊玩。

不可諱言，有些社區民眾仍執著於傳統遊具，並且發出「為何拆掉滑梯？」的疑問。于沛廷說明，不一樣的公園，可以讓孩童認識不一樣的遊戲方式，尤其是設計介入的遊戲場，更可以讓孩童提升美學感受。透過專業的遊戲設計，能幫助孩童在遊戲中，發展與鍛鍊頭腦與身體各部分的成長。

遊具都完全符合安全規範，也經過技師檢測合格。

于沛廷感慨的表示，「鈕扣獅」的製作過程艱辛，但幸好一直遇到許多幫助，尤其這種特殊遊具的製作，每個環節都必須由不同的師傅去面對和找尋解決方法，他感謝這些師傅的付出，才能誕生這樣美麗的作品。

朝陽公園原遊戲場樣貌。

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(中時電子報)