2018年01月15日 15:23 中時 王文吉

卡林巴琴熱銷 台樂器廠創MIT品牌反攻大陸

源自非洲鐵片琴的卡林巴琴近日在國內蔚為風潮，音樂城市樂器公司自創品牌「微笑」卡林巴琴，1個月內熱銷500台。總經理鄭啟富表示，半年前他取得大陸品牌台灣代理權，對方委由他幫忙尋找製樂器木材，後來原物料找到了，對方卻不了了之，他索性自己開發製作，以MIT品牌反攻大陸。

卡巴林琴簡單易學，和弦類似吉他，利用簡譜就可彈奏。（王文吉攝）

音樂城市樂器公司去年7月引進大陸品牌卡林巴琴，鄭啟富表示，卡林巴琴有拇指鋼琴之稱，共有17音，因攜帶方便，練習幾個禮拜就能上手，他料將取代烏克麗麗，成為樂器市場的明日之星

大陸製卡林巴琴（左）琴身採用大葉相思木，台灣製琴身則採用小葉相思木，質感略勝一籌。（王文吉攝）

鄭啟富自創「微笑」卡林巴琴品牌，MIT產品在本月進軍大陸市場。（王文吉攝）

音樂城市樂器公司取得大陸卡林巴琴代理權，陸方隨即委請他尋找製作琴身的木料。鄭啟富說，陸方指定台灣產的小葉相思木，預定採購1貨櫃、28立方公尺，總價約180萬元，他花了1個多月，找到合乎規格的木材，不料對方一再推託，他一氣之下，索性吃下整批木料，自行研發卡林巴琴。

歷經4個月研發，鄭啟富委請吉他旋鈕工廠代工鋼片，琴身則由神岡木工廠製作，組裝、調音、品管及包裝等則在自家廠內完成，以台灣製「微笑」品牌上市，並取得專利。目前有台灣小葉相思木、印尼黑檀、二代林檜木、緬甸牛樟等數種琴身，還附防撞軟盒、簡譜、操作說明書及調音槌，方便民眾自學或調音。

「微笑」卡林巴琴的鋼片，琴身委外代工，至於組裝、調音、品管及包裝等則在自家廠內完成。（王文吉攝）

「微笑」卡林巴琴的鋼片，琴身委外代工，至於組裝、調音、品管及包裝等則在自家廠內完成。（王文吉攝）

27歲樂器行店長張元瑞以雙手大拇指彈奏卡林巴琴，滑音技巧熟練，他18歲開始接觸吉他，去年7月開始接觸卡林巴琴。他說，吉他一般幾個月可以學會，卡林巴琴只要幾個禮拜就能上手，最中央是Do，左起是RE、右起是Me，左右依序發出不同音階，和弦類似吉他，利用簡譜就可彈奏。

「微笑」卡林巴琴去年12月上市，依音箱材質不同，有1850至2850元不等價位，至今已熱銷500多台，音樂城市樂器公司更將MIT卡林巴琴反攻大陸市場。鄭啟富表示，現在已有不少相關課程應運而生，特別是幼稚園、安親班、救國團、社區大學等，此外年長者透過手指彈奏，可以刺激大腦，減緩退化，最近長青學苑、老人日照中心等也有來接洽。

(中時)