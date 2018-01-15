詹姆士澎湃上菜 傳授年菜料理小撇步

2018年01月15日 15:13 中時 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

型男大廚詹姆士，到久樘「香坡」為住戶示範創意年菜，特別為久樘開發住戶設計3道菜色，久樘燒烤海鮮拚盤、麵包酥炒花椰菜、姆士流甘味牛肉湯，配合現代人注重健康、營養的趨勢，菜色兼顧低脂、高纖、盡量呈現食材原味，讓住戶輕鬆準備年菜不再手忙腳亂。

詹姆士年菜活動廣獲住戶熱烈回響，久樘開發為迎合住戶喜好，加碼舉辦年菜活動，久樘開發曾邀請世界麵包大師吳寶春，於久樘瑞璽分享其成長歷程，帶來多款寶春師父經典麵包款宴住戶，豐富住戶的心靈與生活體驗。

詹姆士特別為久樘開發住戶設計3道菜色，久樘燒烤海鮮拚盤、麵包酥炒花椰菜、姆士流甘味牛肉湯，配合現代人注重健康、營養的趨勢，詹姆士的菜色兼顧低脂、高纖、盡量呈現食材原味，讓住戶輕鬆準備年菜不再手忙腳亂。

其中這道「久樘燒烤海鮮拼盤」，可利用平底鍋或烤箱烹調，食材有草蝦、干貝、中卷、櫛瓜，再利用蒜片、九層塔、海鹽、黑胡椒來添香調味，作法簡單，若是平常在家宴請朋友，用這道菜與朋友同享烹飪過程的樂趣，以食會友。

久樘開發表示，「香坡」一樓的廚藝交誼廳，是使用率相當高的公設項目之一， 許多住戶利用這空間來舉辦私人宴會或社交派對，因此也啟發久樘「瑞璽」將輕食廚房與客廳相連結的規劃，讓住戶在家也能舉行小型聚會，許多中世代企業主對此設計都極為喜愛。

詹姆士擅長將作菜化繁為簡，並且分享一些料理的小撇步，這次也不例外，詹姆士提到，放調味料的時機點非常重要，鹽分會影響食材的熟成度與口感，而味精如果焦化還有可能產生有害物質，這些小技巧都是料理的大學問。

久樘開發舉辦年菜教學活動，提前向住戶祝賀新年平安，也展現售後服務的永續，品牌建商的貼心軟實力讓客戶黏著度更加乘。

(中時)