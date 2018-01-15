防被中國監視？ 美陸軍基地移除陸製監視器

海康威視是全世界最大的監視器製造商。(圖/新華社)

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中時電子報
美國陸軍倫納德伍德堡基地。（圖/美聯社）

中國製監視日前引發恐有安全疑慮的風波越演越烈，美國陸軍倫納德伍德堡基地近日就將中國企業海康威視所生產的監視器全數拆除，儘管軍方否認這些監視器有安全風險，只是為符合大眾感官。美國眾議院還將於本月底召開聽證會，來了解海康威視的產品是否會被當成駭客入侵管道而危及美國企業安全。

據俄國《衛星網》報導，美國密蘇里州的倫納德伍德堡陸軍基地（Fort Leonard Wood）共有187個監控器，其中有5個監視器是中國海康威視公司所生產的，都設置在基地外部，主要用來監控通往基地的道路和停車場，目前都已經被拆除。

納德伍德堡陸軍基地總參謀長貝克（Christopher Beck）上校表示對此，軍方完全不認為這些監視器存有安全風險，這次移除這些中國製設備只是為消除「公眾負面疑慮」。他也說這些監視攝像鏡頭從未用來監控軍事高敏感區域，而且都是在封閉網絡內運作，他不認為存在安全風險。

美國媒體在去年11月紛紛報導，中國政府擁有42%股份的海康威視是全球最大監視器製造商，美國也有不少監視器機是由海康威視所製造，這些監視器恐怕會有被中國政府拿來監視美國公民的疑慮，有部分安全系統供應商因此拒絕或限制購買該公司的監視器。

美國眾議院計畫於1月30日舉行聽證會，討論網絡安全對美國小型企業的威脅，還將會重點討論海康威視的產品對於企業的影響。近日，美國議員還提交議案，禁止美國政府與任何使用中國企業華為、中興電子設備的公司來往。

海康威視公司對此在14日的聲明中稱，公司自創建以來始終遵循業界安全和商業道德準則，有用戶承認他們移除海康威視的產品並不是因為產品本身有任何安全問題，而僅是出於這些失實報道帶來的負面影響。

(中時電子報)

文章來源：Espionage Fears Spur US Army Base to Replace Chinese Security Cameras

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