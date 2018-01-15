台灣虎航新增茨城、岩手雙航線 24日開搶優惠

2018年01月15日 15:20 工商 張佩芬

台灣虎航今(15)日分別與日本茨城縣及岩手縣聯合召開記者會，並於會中宣布將於3月底分別開航桃園-茨城及桃園-花卷2條航線，特惠票24日起陸續推出。

達增拓也送給張鴻鐘岩手縣吉祥物蕎麥弟。圖：張佩芬

台灣虎航董事長張鴻鐘去(2017)年7月間造訪茨城時，便與前任茨城縣知事橋本昌簽署合作備忘錄，盼能從桃園-茨城的短期包機計劃，能儘早轉成定期航班，以便能在未來攜手互相送客，持續推廣台灣與茨城間的觀光交流。而現任茨城縣知事大井川和彥一行人本次藉由造訪台灣推廣茨城觀光之餘，亦於安排拜訪台灣虎航，雙方很高興彼此皆朝著達成的共識邁進，且桃園-茨城航線即將轉變成定期包機航線。

茨城地廣遼闊、土壤肥沃、山海產及觀光資源都非常的豐富，茨城坐擁日本3名園之一的偕樂園，還有賞花勝地的常陸海濱公園，特別的景點能讓您盡情享受不同以往的北關東之旅。

桃園-茨城航線開航初期，每週營運2班，分別是週一及週四，去程航班編號IT8218上午09:30自桃園機場起飛；回程航班編號IT8219下午15:00自茨城機場起飛。

為慶祝開航，台灣虎航將於2018年1月24日上午10:00起至2018年1月25日晚間23:59推出單程未稅NT$2,199起的優惠價格，搭乘日期為2018年3月26日起至2018年10月27日止。

岩手縣傳統舞蹈。圖：張佩芬

右起台灣虎航董事長張鴻鐘與岩手縣知事達增拓也主持記者會。圖：張佩芬

而岩手縣知事達增拓也亦與台灣虎航董事長張鴻鐘今日公開簽署合作備忘錄，期待雙方能朝促進台灣與岩手縣兩地的交流及發展，期待桃園-花卷航線能早日成為定期航班，造福2地的旅客，甚或開拓更多的商業機會。

花卷位於岩手縣的中西部，以鶯宿、花卷、志戶平、大澤、鉛等十幾處溫泉，組成了聞名全國的花卷溫泉鄉；且花卷機場為岩手縣的唯一對外空路門戶，藉由花卷機場造訪岩手縣及花卷各處景點，為最佳的捷徑。

台灣虎航表示，桃園-花卷航線開航初期，每週營運2班，分別是週三及週六，去程航班編號IT8258中午12:15自桃園機場起飛；回程航班編號IT8259下午17:50自花卷機場起飛。

為慶祝開航，台灣虎航將於2018年1月22日上午10:00起至2018年1月23日晚間23:59推出單程未稅NT$2,099起的優惠價格，搭乘日期為2018年3月28日起至2018年6月30日止。

與茨城和花卷航線有關的優惠訊息請連結至台灣虎航官網(www.tigerairtw.com)查詢，或加入台灣虎航官方粉絲專頁並設定搶先看，以獲得第一手的消息。優惠機票數量有限，欲購從速，有興趣的虎迷們請備妥六個月以上的護照資料及信用卡，以利購票作業。

台灣虎航現於日本有函館、仙台、東京成田、東京羽田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡及沖繩，共計9航點。

台虎待本週四(18日)開航小松、3月26日開航茨城、3月27日開航旭川及3月28日開航花卷後，在日本共計有13航點；旅客可分別由桃園或高雄機場出發，台灣虎航往返台日之航線，將達17條。此外，旅客可也自行組合不同的航點，於日本進行深度旅遊，將日本玩透透，體驗日本的不同面貌。

(工商)