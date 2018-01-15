高史博館柯旗化故居 發表VR虛擬實境體驗歷史

2018年01月15日 15:22 中時 李義

高史博舉辦戲劇結合VR的「白色的記憶─夢遊烏托邦VR體驗」，結合科技帶領觀瞭解政治受難的歷史過往。（高史博提供）

登錄為歷史建築的柯旗化故居，高雄市立歷史博物館在柯旗化逝世日前夕，舉辦戲劇結合VR的「白色的記憶─夢遊烏托邦VR體驗」，透過科技引領民眾重返白色恐怖時期，感受政治受難者與家人的苦難，瞭解過往的歷史。

創作者李鈺玲老師15日分享訪問柯旗化遺孀柯蔡阿李及兒子柯志哲教授的紀錄短片；VR影音後製總監郭憲聰也蒞臨，分享如何在故居狹小空間裡，克服後製縫合、混音等困難，下創VR紀錄的片長過程。

高史博館長楊仙妃表示，故居不如一般展示空間，用體驗式場的小眾方式，帶領觀眾比較深刻的理解那段歷史與過程。並設計兩波各有特色的體驗活動。

由史博館和樹德科技大學共同製作的「歷史小劇場─夢遊烏托邦」，改編自柯旗化先生著作的自傳《台灣監獄島》，於2016年首次演出，邀請良山兄飾演柯旗化獄中友人，道出冤獄中飽受折磨的苦難，2017年加碼演出。

史博館引入VR虛擬實境將戲劇表演轉換為數位體驗，觀賞者藉由VR影片片段，了解柯旗化生平，譬如「臥室」空間，重現了家人等待父親歸家的寂寥；故居四樓的空間，則佈置成「監獄」；而自傳中亦有提及的殘酷刑求與煎熬，也在戲劇中透過藝術性的轉化，呈現出痛苦與不安交織的氛圍。

第一波活動提供戲劇結合VR的新形態劇場體驗，從3月30日至4月1日；第二波活動自4月2日至6月29日止，提供VRBox搶先免費體驗，只要將手機連上youtube，再使用虛擬眼鏡觀看，即可體驗360度逼真劇場如臨現場。不過因為內容略為殘酷，不建議12歲以下民眾觀看。

(中時)