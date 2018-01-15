天冷想吃鍋 全台10大平價火鍋排行出爐

2018年01月15日 15:42 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

冬天寒意襲來，令人想來份暖胃又暖心的火鍋。DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》，從去年1月12日到今年1月13日間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，統整出10家300元有找的平價連鎖火鍋店排名，不論你再窮、再冷，都可以吃上一頓溫暖的火鍋！

300元有找的平價連鎖火鍋店，不論你再窮、再冷，都可以吃上一頓溫暖的火鍋！(本報系資料照)

No.10 鍋神

平價的個人涮涮鍋，一鍋從$270開始起跳，總店位於新北市的中和區域，每到用餐時間總是一位難求，食材新鮮、肉給的很澎湃、店內飲料也多元、營業時間開到很晚（適合夜貓子來找宵夜），在中壢的鍋神還有火鍋料吃到飽的優惠！雖然肉只有一盤，但吃火鍋就是要配火鍋料啊！菜也是隨便你拿到飽，另類吃到飽又平價，果然稱之為鍋神！

No.9 8鍋

8鍋不得不說是許多學生族群心中的平價火鍋優勝者呀！多到數不清的湯底供你選擇（喝過藥膳湯頭的都說讚～）吃火鍋老是吃肉片覺得很膩？吃海鮮又覺得太貴？8鍋的魚片也是走平價路線來著。最重要的是副餐有白飯（可淋肉燥）、涼麵吃到飽，在開鍋前就可以先來一頓，十分滿足！（8鍋分店會因地點租金成本的不同，而價格有±10元的價差，消費前可提前尋問店家，以免造成誤會。）

No.8 川上精緻鍋物

主打自製特色湯頭(川味麻辣及東北酸白菜鍋等）、再加上菜盤超有誠意（光是青菜種類就有3種！），讓愛吃菜的朋友們賺到啦！而且部分食材還有是一般火鍋菜盤少見的，特別又用心。

除了火鍋特別外，店家有著古早味冰棒，讓人一打開冰櫃就好像回到了國小福利社一樣懷舊，大人小孩都喜歡！台北的店家開在地下室，地點有點隱密，想吃的朋友要仔細找一下！

No.7 火鍋世家

火鍋世家走精緻小火鍋路線主打海鮮類，種類多又很新鮮，送上來的蝦還在跳腳（！）而且肉很大片給的量又多，菜盤裡也有滿出來的菜，十分豐盛。無限暢飲的飲料和杜老爺冰淇淋更是不用說了，平價火鍋的基本配備應有盡有！寒冷的冬天來這裡培養脂肪是最適合不過的了！吃火鍋吃肉吃到膩？來火鍋世家試試新鮮的平價海鮮吧！

No.6 三媽臭臭鍋

這絕對是無人不知無人不曉了吧！最早的平價小火鍋品牌，沒錢去吃涮涮鍋時，早期用一張100元鈔票就能解決一餐的三媽是許多學生、小資族們的最愛，少少錢可以換取不多不少剛好一人份的火鍋料，剛推出時真的是每隔兩條街就能看到一家的誇張多，雖然現在被許多新興的小火鍋蓋掉，但還是不減元老的魅力，網友說最有名的臭臭鍋吃來吃去還是三媽最道地啦！

No.5 鬼椒一番鍋

提供十多種的湯頭可選擇，因為食物與湯頭的比例經過長時間的計算，打造了不加湯的特色招牌鍋，顯出與眾不同的堅持。其中讓網友們大推的即是「起士牛奶鍋」濃郁的起司加上奶香，湯頭令人滿足。還有熱門的乾拌麵也是網友力推，Q彈的麵條配上XO醬的濃厚，在嘴裡不淡彈牙又香氣十足，足具特色的小火鍋、300元有找，口水已經流不停啦！

No.4 老先覺

堅持「用心做好每一鍋」，秉持「用心、安心、貼心」以獨特用心的湯頭，嚴選的食材， 以及舒適的用餐環境，主打平價小火鍋的老先覺有22種鍋底可供選擇，就連海鮮鍋都不超過$200！用如此划算的價格就有料超澎湃的鍋可以吃！

其中受歡迎的鍋底有厚實龍骨湯，濃郁湯頭讓人一口接一口、和麻辣鍋，順口又不至於太辣，整體CP值算高，還有獨門秘滷也是老饕們的最愛，想暖胃又不想花大錢？老先覺歡迎你！

No.3 錢都

錢都涮涮鍋一定都是一個陪伴大家長大的品牌，在那個火鍋還沒有這麼普及的年代、小時候一聽到要吃錢都就等於像宣佈要吃大餐一樣的興奮！目前全省的錢都於全台鍋類餐飲市占率已超過一半，也是涮涮鍋業者中的第一品牌；厲害的是在板橋店的除了火鍋料可以單點外還可以點到滷味、油雞、炸物...等，新鮮好吃的食材、選擇又眾多，難怪多年名號永不滅！

No.2 輕井澤

原是在台中知名鍋物的輕井澤現在也開到高雄了！雖也是平價小火鍋，但從外觀就開始讓人有奢華的氣息，有著富麗堂皇的東方美禪學建築，食物內容菜盤種類多元且健康，料好湯濃肉大塊堪稱火鍋王國台中的CP值王！隨餐會贈送兩杯飲料，不管是用餐舒適度或是服務人員的態度都讓人印象深刻，想有好的用餐品質又不想花大錢嗎？輕井澤會是你的不二選擇！

火鍋業者紛紛推出「菜多」還是「肉多」，可依照自身口味做調整。(本報系資料照)

No.1 石二鍋

想要一個人享受石頭火鍋也可以！王品集團下的平價涮涮鍋-石二鍋果不負眾望的拿下平價火鍋的第一名，最基本要求：肉質、食材的新鮮就不多說，附餐附的飲料許多網友都大推檸檬冬瓜！以為吃火鍋一杯飲料根本不夠？冰沙式的檸檬冬瓜從餐前喝到餐後都喝不完呀！

最重要的是石二鍋可以選擇「菜多」還是「肉多」，可依照自身口味做調整，選擇「肉多」的朋友那個份量絕對讓你飽到讚不絕口。便宜的價錢可以有王品的服務，難怪這麼多人會喜歡！

(中時電子報)